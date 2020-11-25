造福離島民眾　澎推出「二、三級離島愛心就醫卡」

澎湖縣新科議員宋昀芝在上次臨時會建議，有鑑於2、3級離島居民到馬公就醫，常因醫院掛號候診時間過久，導致錯過中午航班必須在馬公留宿一事，衛生局長蕭靜蓉獲知後立即與部立澎湖醫院、三總澎分院與惠民等3家院所協調，推出「二、三級離島愛心就醫卡」，屆時離島民眾只要在看診時出示可該卡，可由院方安排優先就診，以利趕搭回程船班返回離島。

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▲2、3級離島鄉親每次生病需到馬公就醫時，通常都要一早搭船到位於馬公的三總澎或部澎，常因侯診的時間太長而趕不及中午時段船班返家。（圖／記者張塵攝，2020.11.25）

× ▲2、3級離島鄉親每次生病需到馬公就醫時，通常都要一早搭船到位於馬公的三總澎或部澎，常因侯診的時間太長而趕不及中午時段船班返家。（圖／記者張塵攝，2020.11.25）

宋昀芝表示，2、3級離島鄉親每次生病需到馬公就醫時，通常都要一早搭船到位於馬公的三總澎或部澎，常因侯診的時間太長而趕不及中午時段船班返家；通常下一班船要等到傍晚5時多，因此拖著病體的鄉親必須辛苦的在侯船室等待5個小時，甚至有些還要留宿在馬公隔天才能回家，對於離島老年人而言只能枯坐等待，讓人看了相當於心不忍。

▲蕭靜蓉表示這張卡是一次性的使用，會由虎井、桶盤等2、3級離島衛生所（室）開立。（圖／記者張塵攝，2020.11.25）

× ▲蕭靜蓉表示這張卡是一次性的使用，會由虎井、桶盤等2、3級離島衛生所（室）開立。（圖／記者張塵攝，2020.11.25）

針對宋議員的建議，衛生局長蕭靜蓉立即與多家醫院協調，並開辦推出「二、三級離島愛心就醫卡」。蕭靜蓉表示，這張卡

會由虎井、桶盤、吉貝、鳥嶼、員貝、大倉、七美、望安、將軍、花嶼、東吉、東嶼坪等2、3級離島衛生所（室）開立，請鄉親到部立澎湖醫院、三總澎湖分院、惠民醫院看診時，主動交給診間人員，院方將會視診間情形，儘量協助配合回程船班安排就診。