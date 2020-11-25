影／校園施打流感疫苗爆群體不適　有4人住院觀察

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影／校園施打流感疫苗爆群體不適　有4人住院觀察

記者陳雅芳／彰化報導

calendar_today2020-11-25 15:15:14｜update2020-11-25 16:33:08

流感疫苗群體不適
▲彰化縣發生首宗學生疑似施打流感疫苗集體出現不適事件，達德商工目前還有4人住院觀察中。（圖／達德商工提供，2020.11.25）
彰化縣發生首宗學生疑似施打流感疫苗集體出現不適事件，達德商工有12名學生上周四19日施打流感疫苗後，出現身體不適，其中5人陸續到秀傳醫院就醫彰化衛生局表示，目前還有4人住院觀察中，達德商工已先行全面停打，同時已報請中央評估裁示是否也全面停打。
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▲達德商工上周四由仁和醫院醫護人員到學校幫720名學生施打疫苗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.25）
▲達德商工上周四由仁和醫院醫護人員到學校幫720名學生施打疫苗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.25）
達德商工校長許維純今（25）日表示，上周四由仁和醫院醫護人員到學校幫720名學生施打疫苗，都有先進行評估後再打疫苗，到當天下午1點半約陸續學生有反應手不自覺的抖動現象，學校趕緊將學生送醫觀察，其中有4人轉送秀傳醫院住院觀察，22日還有一名學生又有發燒及腹瀉症狀自行再到醫院就診住院觀察，昨天已有1位學生出院返回學校上課。
學生家長指出，當天打完疫苗後1小時，女兒就傳出嚴重手抖，且不只一人，擔憂狀況不斷，向媒體陳情﹔對此，校方表示，僅有5人因手抖等不適住院，但據了解，共有12人出現不適症狀，其中4人手抖、頭暈頭痛2人、眼皮腫(疑似過敏) 2人、發燒3人、想吐1人。

▲校方上週進行施打流感疫苗調查，全校3千多名學生有近7成同意施打。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.25）
▲校方上週進行施打流感疫苗調查，全校3千多名學生有近7成同意施打。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.25）
彰化衛生局副局長尚筱菁表示，達德商工19日打疫苗後共有12名學生人出現不適，先送田中仁和醫院診治，包括頭暈頭痛2人、眼皮腫疑似過敏 2人、發燒2人、想吐1人、手抖4人，其中5人狀況未善再改送秀傳醫院診治，目前還有 4人住院觀察。

秀傳醫院表示， 19日經主治醫師小兒科吳宗樺主任會診神經科，仍無法判定病因，目前有1位學生已出院，其他3位也有進步，可以滑手機等，研判相關疫苗症狀應會在一周內改善，預期明後天應可以出院，返校上課。

▲彰化縣田中衛生所、仁和醫院醫指派專業醫生、護理師到校施打流感疫苗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.25）
▲彰化縣田中衛生所、仁和醫院醫指派專業醫生、護理師到校施打流感疫苗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.25）
尚曉菁強調，因先前不足流感疫苗已到位，後續包含有滿6個月以上至國小入學前幼兒、50歲以上成人、高風險慢性病者等所有相關符合施打公費流感疫苗等族群，從12月1日都全部開放可以施打；但在發生學生集體不適事件後，是否會影響到流感疫苗施打率，則還有待觀察。
 
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