日省一杯手搖飲！凱基證小額投資讓你輕鬆入門

零利率的時代來臨，把錢存在銀行不僅無法保值，更別提增值了！越來越多人將存下來的資金轉移到股票、ETF等投資工具上，尤其是30歲以下的年輕族群，主要收入大多來自固定薪水，每個月能存的錢不多，若是錢存銀行，未來恐將成為低利難民，因此根據資料統計，今年大幅增加的台股開戶數，幾乎大部分都來自於年輕族群，更可見年輕族群開始將投資目標轉往台股，以追求更高的投報率，也更加彰顯股票的長線投資價值。

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不過存款不多、沒有投資經驗又初入股市的小資族，該如何開始？根據凱基證券的觀察，千禧世代投資理財最愛的正是ETF與零股理財，「定期定額買股」、「ETF被動投資」、「小額投資」及「價值型投資選股」等主題，都是點閱數超高的熱門話題。其中「定期定額」，是目前許多年輕人偏好的投資方式，每天只要存一杯星巴克咖啡的錢，每月設定「固定時間點」，投入「固定的資金」在績優個股，就可以強迫培養投資理財習慣，持續投資不間斷。

以凱基證券為例，投資標的堪稱業界最多，提供超過200檔的個股及ETF可供小資族定期定額投資，透過定期定額長期投資，參與景氣循環的「微笑曲線」，只要持續累積，未來就有更多機會可以靠被動收入為自己加薪，享受財富帶來的幸福感。





另一個年輕小資族也非常感興趣的投資方式，就是零股理財了。畢竟要買一張台積電股票，就要45萬，一般上班族實在負擔不起，更別提股王股后這類高價股了，但是透過買賣零股，存小錢一樣可以當股東，現有的零股交易只在盤後，且每天只撮合一次，投資人想買標的零股不一定可以成交，但是自10/26起，台股交易盤中也能買賣零股！盤中零股交易接受買賣委託時間為上午9:00至下午1:30，並於上午9:10起開始撮合，每3分鐘以集合方式撮合成交，零股交易買賣委託以限價為限，未成交委託不保留至盤後零股交易時段。





另外透過觀察也發現，千禧世代對於投資資訊，更習慣透過社群網路、網路影音等管道獲得，因此《凱基樂活投資誌》雙週刊也透過LINE官方帳號定期發行，廣邀逾20位財經達人分享選股觀念以及停損方法，提供網友獲益匪淺的投資心法，健全投資人的理財觀念。因應證交所新的盤中零股交易制度，凱基證券更特別邀請知名財經主播劉涵竹錄製影音節目，聽聽理財達人針對盤中零股交易，給予投資人的寶貴操作建議。





為了鼓勵年輕族群選擇適合自己的方式進入股市，培養正確投資觀念，凱基證券自即日起調降定期定額買股投資門檻，每月只要1000元起，即可投資當股東。為了降低小資族群的投資成本，無論是零股交易，或是定期定額買股，當每筆交易手續費不足1元時，就只收１元！同時，還舉辦「盤中零股交易三重抽」及「定期定額買股抽好禮」活動，只要於12/31前加入凱基證券LINE官方帳號，鎖定「凱基樂活投資誌《K-LOHAS》」，完成指定任務，Switch Lite、LINEPOINTS 1000點及氣泡機多項好禮等你來！透過LINE社群服務，入門股市成為投資小達人，輕鬆幫自己的荷包增值！