上任倒數！拜登回應未來百日計劃：不會動用司法調查川普
上任倒數！拜登回應未來百日計劃：不會動用司法調查川普
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-11-25 15:11:40
美國當選總統拜登週二（ 24 ）經白宮批准，將會接總統每日簡報，總務署（ GSA ）也表示將協助政府過渡工作；而川普被外界認為，一但離開白宮、少了總統特權的保護傘，可能將面臨詐欺、逃稅、性侵等官司。拜登在大選日（ 11 月 3 日）後首次接受訪問，表示不會指示司法部調查川普，同時強調拜登政府與歐巴馬政府的差異。
據美國《全國廣播公司》（ NBC ） ，除了總務署的協助、聽取白宮總統簡報（ PDB ），拜登表示團隊還開始與白宮的新型冠狀病毒（ COVID-19 ）工作小組進行會議，並藉由分配疫苗的官員取得疫苗。拜登認為，整體來說交接工作並未大幅落後。因為拜登過去做歐巴馬的副手，在競選過程中許多幕僚也曾經於歐巴馬時期服務，川普陣營形容拜登政府將會是「歐巴馬的第三任期」對此，拜登並未直接回應，但強調現在面對的是完全不同的世界，川普因「美國優先」政策改變了整個局勢。拜登表示他上任的第一個 100 天，目標是推動國會改革移民政策，救濟 COVID-19 疫情帶來的衝擊。對於可能針對川普的司法調查，拜登表示「我不會對總統這麼做，不用把司法部門當做我的私人工具去調查可能發生的事情」並強調，他將會關注重新恢復美國人民的穩定、安全生活。