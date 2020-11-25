為美豬辯論？蔡英文：我沒躲！反酸江啟臣先回立院質詢
為美豬辯論？蔡英文：我沒躲！反酸江啟臣先回立院質詢
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-11-25 15:11:52｜update2020-11-25 15:44:11
幾個月前政府宣布將在2021年元旦進一步開放美豬、美牛的進口，遭到不少民眾質疑，國民黨甚至11度杯葛立法院議事進行。近期，國民黨黨主席江啟臣更要蔡英文總統親自出面為美豬開放辯論。對此，蔡英文今（25）日接受媒體訪問時表示，她並沒有在躲，而是先考慮國家才考慮政黨，並建議江啟臣先進到立委的責任，到立院去質詢。
被在野黨質疑不敢為美豬辯論，蔡英文今天表示，她並沒有在躲，歷經三次總統大選，跟其他候選人的辯論她一定會去，現在的情況跟8年前並沒有不同，政治人物在決策時，要先考慮國家，再考慮政黨。江啟臣自己也是立委，她建議江啟臣要先做到立委的責任，到立法院去做他想要的質詢，政策方向才能有好的討論；辯論如果涉及政治操作、動員群眾或成為黨內競逐工具都不好，應回歸事情本質，從立法院開始。此外，近期民調有超過6成民眾不支持萊豬進口，蔡英文說，若針對單一議題進行調查，相信8年前第一波美牛開放時也會是這樣的結果，但她要強調，現在並不是單一支不支持美牛、美豬進口問題而已，其中還牽涉到整體國家利益問題，執政團隊、決策者要注意的是整體國家利益。