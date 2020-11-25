春節國旅補助方案出爐！去6縣市觀光最多補貼6千

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春節國旅補助方案出爐！去6縣市觀光最多補貼6千

記者黃仁杰／台北報導

calendar_today2020-11-25 15:13:22｜update2020-11-25 15:17:08

春節年貨大街
▲為讓民眾回味過去的年節光景，員林市公所舉辦來員林過好年迺街Shopping抽Gogoro活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.01.24）
為協助紓緩春節返鄉車潮，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，並對於旅宿業未見復甦的區域予以紓困，交通部觀光局預計在明（2021）年2月8日至13日辦理「春節疏運孝親專案」住宿優惠補助，鼓勵長輩到優質的旅館闔家團圓過個輕鬆舒適的春節連假。
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觀光局7月1日至10月31日推出「安心旅遊國旅補助方案」甫結束，補助最熱烈的前5名縣市依序為花蓮縣、宜蘭縣、臺東縣、臺中市、高雄市等地區，整體安心旅遊反應相當熱烈，但仍有部分區域仍未見復甦，為達春節疏運並兼顧紓困目的，規劃以北、中、南、東及離島等區域之109年第3季觀光旅館住用率，與去年同期住用率相較衰退逾3成之區域為此次專案實施範圍。
符合前揭標準之區域為北部區域，包含之縣市為台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣及新竹市等6個縣市。因本案尚有協助春節疏運之目標，故民眾須由前揭區域以外之縣市搭乘高鐵、台鐵或國道客運這3類大眾運輸工具前往6縣市，才可使用專案補助。

觀光局表示，依據交通部過往春節疏運大數據，從除夕當天開始返鄉車潮將會湧現，初二之後會是另一波車潮，故規劃「春節疏運孝親專案」在連假前2天，也就是明年2月8日開始實施，並於收假前2天，也就是2月13日結束。

此專案鼓勵長輩到飯店過年，規劃可使用住宿優惠之對象為年滿55歲以上本國國民，另因符合衰退率逾3成之區域為北北基桃竹竹等6個縣市，故將嘉惠中南部及東部的出發前往北部過年的長者及其家人。符合資格之民眾可向參與本活動之旅行業、國內訂房平臺購買「春節疏運孝親專案」套裝產品，每房每晚依套裝產品實際價格最高可折抵1千5百元，每位符合資格民眾之身分證字號可使用4個晚上，最高折抵6千元。
本活動將在12月1日起開始受理旅行業報名，並搭配高鐵、台鐵、國道客運等運輸單位開始販售交通票券之期程，於12月8日起由旅行業包裝後陸續推出「春節疏運孝親專案」套裝產品。另針對中南部及離島的旅宿業者，近期亦將公布實施為期2個月「冬季平日團遊獎助方案」，這個方案將適用全台22縣市，屆時盼旅行業與旅宿業能攜手，共同為國旅市場加溫。
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