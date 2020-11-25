名家論壇》楊威利／戰機消耗論

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※戰機消耗、妥善率與其他。
新聞
11 月 17 日，當天上午空軍志航基地為上月殉職的飛行員朱冠甍舉行公祭，未料當天執行夜航任務的 F-16 戰機上校飛行員蔣正志在花蓮外海失聯，在 20 天內空軍就發生兩次重大事故，外界議論紛紛。
※飛航器意外不外機械、人為與天候因素。
人類航空史經過多次的慘痛失事意外後，都會經由相關的飛安機構做出失事報告，在民主國家中會於調查告一段落後，將失事意外原因公佈讓後續參考，防止日後因相同原因造成憾事。
台灣電視媒體發展到今天，除了白天的正常新聞外，晚上時分（也有些是下午就開始）由評論節目主導，本次戰機失事自然也引起諸多來賓的討論，但許多來賓並非某職業上的專家，在第一時間內的評論偶爾會離譜至極。例如 2015 年復興空難時的狀況，現在只要鍵入「復興空難、英雄變罪人」的字眼就會得到許多真相，若讀者有空時再去調閱相關的影片時，可能會破口大罵說當初聽到了某來賓說了什麼的髒話。
名嘴胡謅固不足論，所幸這幾次戰機失事討論中，許多電子媒體請到退役的飛官或是航管專家來評論，讓大眾有了較過往不一樣的見解，這堪稱好事，例如有退役飛官提到，失事意外發生時究竟是晴天還是陰雨天（天候）？白天還是黑夜？有無擔任戰備還是例行演訓？這樣子一步一步推敲與刪減法討論，對事件的釐清與觀眾能獲得比較正確的理解，這真的是好事。
當然也有些人會說，會飛幻象 2000 的教官不見得懂 F-16，或是飛行員不懂地勤等等的評論都很好，但在航空生理、飛行實務、部隊訓練、例行性檢查等等的評論，卻總比「常態性來賓」要好得太多了。
由於飛行器失事報告的調查需要一段時間，在此前會有諸多評論出現，大眾可以透過來賓的發言與投書來判定論述者有無真材實料；但動不動就講飛機老舊、某某儀器失效的來賓就可以直接省略了。
※戰機消耗、妥善率與其他。
在戰機失事的討論中有退役飛官指出，這可能是共軍所採取的消耗戰，我們得注意後勤補保能量是否能應付。以數學機率來講，設若某型戰機出擊 100 次會有1次的飛安事故出現，那麼出擊 1000 次就會有 10 次意外的事故機率發生。既然是已知概率，那地勤組員與相關單位就會做好準備措施，降低這種機率發生的可能性，這種說法大家都能接受，唯一麻煩的就是外在威脅。
這一年無論是共機侵犯海峽中線或是侵犯西南防空識別區的次數都超過以往，空軍出勤次數多了，相對的維護保修量就會增多，不過後勤這一領域其實大家相當陌生，雖然空軍往往會提空戰出英雄、地勤一半功的說法，但戰機越複雜其實後勤也越複雜。
我們以大眾熟悉的汽車故障為例，當汽車故障時我們會進入修車廠維修，設若某型汽車有 100 個零附件，某系統故障需耗時 2小 時修理，即使修復後汽車有些小瑕疵也是可以開上路的，但戰機呢？戰機維修當然是專業但其修復與檢查時間一定數倍於汽車，舉凡機械類組件越多、越大，它要耗時檢修並讓它飛上天的時間就越長。
各國空軍的地勤組員都會把戰機修好、修滿才會讓它再度飛上天，所以之前有評論指責地勤人員的說法真的可以不必了，但地勤組員需超時工作、加班檢修戰機，進而導致人力調度不足的情況是可以討論的，而許多戰機零附件有無備料或是籌購等等也是，這種情況就是外界所說的消耗戰，當然這也包括飛行員的消耗空。就兩岸經濟狀況來說，我們比較經不起這種消耗戰，底下以戰機油料等飛航成本來說明。
從網路資料搜尋 F-16 戰機油箱公升以及中國石油股份有限公司航空燃油特定用途參考牌價表得知，F-16 戰機油箱單雙座各為 3,974 與 3,194 公升，JP-8 航空燃油 11.08 元，粗略計算以 3000 公升 X 11 元就是台幣 33000 元，粗估一架戰機一次飛航燃料成本。
上述只是粗算的低估油料成本，戰機出勤還須計算機體折舊費（飛機單價/飛行時數）、零附件與發動機換裝與維修成本等等加總，具體成本各型戰機不同，但我們可以從 10 月 3 日的新聞中看出，戰機升空伴飛、攔截平均每一架次每小時包括油耗與相關成本高達 100 萬元！
一般大眾常說，買車容易養車難，越複雜的機械當然它的購置與維持成本也益發高昂，戰機也是，軍艦更不用說。誰說國防是廉價的？派戰機上去耗錢、不上去說守土不力？如果以上都不能以軍事或經濟解決時，或許這時候是大眾該思索其他方面的解決方式了。
●作者：楊威利／資深軍事評論員
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