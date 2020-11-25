台中捷運出包「兩男人害的」 柯文哲：台北會負責到底
台中捷運出包「兩男人害的」 柯文哲：台北會負責到底
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-25 15:20:54
從這個月16日起開始試營運的台中捷運綠線，21日傳出列車異常而暫停試營運。而故障原因也確定是電聯車車廂間，半永久連接器牽引裝置軸心斷裂。由於台北捷運公司負責為台中興建捷運路線與車廂進口組裝，市長柯文哲今天（25日）受訪時也表示，該負的責任還是會負責到底。
柯文哲上午出席明倫社宅招租記者會，會後接受媒體聯訪，對於北捷協助蓋的中捷出包，柯文哲也承諾會對此負責「因為這次出的那個問題是以前從來沒出現過的，其實那18輛列車，有9輛是日本原裝進口，9輛在台灣組裝的，好像出錯的是原裝進口的，怪怪的、沒遇到過的問題。」柯文哲說，「還會再調查看看問題是怎樣，不過這是我們替台中市政府蓋的嘛，一定會負責到底」。而台中捷運綠線試營運出狀況，盧秀燕也在議會遭到猛烈抨擊，柯文哲也對此表示歉意。「因為那天我去台中時，盧秀燕請胡志強跟他，盧還開玩笑說發包的是胡志強、承包的是柯文哲。」柯文哲說，「盧秀燕說『你們兩個男人幹的事情，要不要自己負責？』我也趕緊說『好好好、我們回去處理』」。