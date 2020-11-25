潘慧如情慾戲觀看次數破5億　自爆43歲凍卵內幕

潘慧如和田舞陽演出的《姊的時代》火辣莉莎姊與混血男模精華，受到全球網友關注喜愛，在YouTube創下5.6億觀看次數。潘慧如坦言自己聽到這數字時，當下沒有思考太多，但有3支相關影片加總逼近7億觀看次數，她笑說，「全台灣也才2300萬人，滿厲害的。」43歲的她也讓大家好奇近況，她坦言下半年都處於休息狀況，除了多觸角學習，也讓自己找回初衷，她也自爆已經做了凍卵。

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▲潘慧如在《姊的時代》情慾戲YouTube觀看次數破紀錄。（圖 / 三立提供）

× ▲潘慧如在《姊的時代》情慾戲YouTube觀看次數破紀錄。（圖 / 三立提供）

潘慧如在《姊的時代》飾演風情萬種女強人，並大膽挑戰最大尺度情慾戲，而這支影片近來創下5.6億觀看次數，並且拿下「華語地區觀看次數最多的YouTube影片」，引起不少網友討論，並大讚潘慧如保養有佳。近日潘慧如接受網路節目專訪，她提到「其實當時我經紀人告訴我跟舞陽那支5點多億，我當下沒有去思考，今天跟我說，3支加總快7億，我覺得太厲害！」她還原當時拍攝情況，她大笑，「我跟他說沒有什麼，我說你可以碰、可以摸但不可以捏，我覺得一捏會很恐怖，他就說好好好知道，我那時候拍的時候背部全裸我前面做很多防護，我還跟他說不好意思讓你覺得很不美。」

▲潘慧如曝不婚原因。（圖 / 三立提供）

× ▲潘慧如曝不婚原因。（圖 / 三立提供）

近來潘慧如在電影《同學麥娜絲》中，詮釋納豆幻想對象，兩人有一場激烈床戲，對潘慧如來說可說是從影最大尺度，她一度想要拒演，「我告訴經紀人，我不是排斥那場戲，這樣的東西我都不能放鬆去呈現，大家就會覺得我不像。我跟納豆那場戲其實沒有裸露，但是它很難的是電影很真實，我覺得很赤裸，比裸露還難。」拍攝當下，她告訴納豆把她幻想成他女友直接來吧！該怎樣就怎樣，讓納豆也相當緊張。

▲納豆（左）、潘慧如同台飆戲。（圖／甲上）

× ▲納豆（左）、潘慧如同台飆戲。（圖／甲上）

而今年43歲的潘慧如，感情空窗多時，也讓大家好奇她的近況，她坦言，「我現在真的沒有想結婚，以前可能有，但現在不覺得這很重要，現在覺得很開心，身邊有幾個好朋友大家互相陪伴，我不敢想像，我有另外一半，我要結婚要有小孩人生變成怎樣？」她透露，自己日前因為拍戲關係，和生殖醫學中心醫生有接觸，「當時我想說我也沒有另外一半凍卵幹嘛？」但是在婦產科醫師的建議下，她已經做了凍卵，做完之後讓她體會到為人母和求子辛苦，但凍完之後她問自己，「我什麼時候會用？」而今年下半年，潘慧如休息半年時間讓自己學習更多東西，包括演戲課、烘焙、潛水等，她希望能讓自己找回喜歡演戲的初衷。