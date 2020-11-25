彩虹眷村有崩塌危機？中市府：建物已有加固

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市長盧秀燕表示，文化局六月已經由專家鑑定並無立即倒塌風險，但仍於鑑定後加設監測系統，並在未來寧以「過度小心」的態度，努力提出預防與因應措施，努力維護台中人心中的瑰寶。

文化局回應，彩虹村房舍已做房舍現況鑑定，依據結構鑑定專家的檢視，建物雖有裂縫，但不影響使用安全；現場部分建物內已有加固，在一般使用情形下，目前房屋不會有立即的倒塌危險，且監控設備如偵測地基或結構受影響，文化局也會立即收到通知並應變處理。