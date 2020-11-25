彩虹眷村有崩塌危機？中市府：建物已有加固

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彩虹眷村有崩塌危機？中市府：建物已有加固

記者柳榮俊/台中報導

calendar_today2020-11-25 16:10:00

彩虹眷村有滅村危機？　中市府：建物已有加固
▲議員張耀中指出，彩虹眷村地基非穩固，研判3至5年內崩塌。(圖／柳榮俊攝2020.11.25)
台中市議會(25)日進行市政總質詢，議員張耀中、謝志忠、王立任、張玉嬿、黃守達、林祈烽等人指出，今年6月市府文化局曾委託朝陽科技大學對彩虹眷村區域範圍內柱子及牆面的傾斜度檢測，有高達七處傾斜度大於二百分之一，文化局宣稱無立即倒塌危險，但根據土木專業人士看法，萬一遇到地震等天災將有崩塌疑慮。
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張耀中說，彩虹眷村保留10年來，從2017年開始每年來村人數都突破200萬人，英國旅遊網站也統計，到訪的國外旅客比台北101還多，也獲選全球盤點必訪17座美麗村落第二名，更在2019年突破230萬人次，而背包客最受歡迎的「孤獨星球雜誌」說彩虹村是世界秘密奇跡。
張耀中指出，現有11間房舍為土建簡易磚房，木造樑柱被白蟻蛀蝕防護效果不彰，又園區地基滑動加上附近重劃完成，只剩彩虹眷村地基非穩固，研判3至5年內有可能崩塌。

張耀中表示，建築物傾斜率有無結構崩塌顧慮時，可從三個區間探討，傾斜率低於1/200應估列建物損害部份之修復費用，超過1/200 但未達1/40 者，鑑定技師應依評估結果估列建物損害部份之修復「補強」費用，超過1/40 者，不論損害情況如何，應依房屋拆除新建造價估算費用，而市府評估了18個位置，有7個位置超過1/200，其中又有4處接近1/40，張耀中問，難道市府存僥倖心態，要用賭博的方式賭彩虹眷村的未來？

張耀中說，市府現在用加固保全彩虹村的方式，萬一倒塌了，彩虹眷村算是滅村嗎？還是現在就要遷村？遷了還叫彩虹眷村嗎？彩虹眷村在台中觀光地位上具有國際價值，建議儘速召集專家會商謀求解決方法。

張耀中也呼籲，市府相關局處要好好重視彩虹眷村的結構安全，萬一崩塌倒致滅村，這會影響國際對台中的觀光形象，萬一彩虹眷村沒了，台中市難道還有其他國際景點可以超越嗎？

王立任表示，雖然彩虹眷村沒有文資身份，但是不代表它就不需要做建築物的鑑定，反而應該更慎重的調查，到目前為止還不知道該眷村內的建築物能承受到幾級的地震，如果無法做到科學化的鑑定，要如何保護遊客的安全？因此建請盧市長儘速給予彩虹眷村科學鑑定最大的協助，以確保遊客未來在現場的安全。

市長盧秀燕表示，文化局六月已經由專家鑑定並無立即倒塌風險，但仍於鑑定後加設監測系統，並在未來寧以「過度小心」的態度，努力提出預防與因應措施，努力維護台中人心中的瑰寶。

文化局回應，彩虹村房舍已做房舍現況鑑定，依據結構鑑定專家的檢視，建物雖有裂縫，但不影響使用安全；現場部分建物內已有加固，在一般使用情形下，目前房屋不會有立即的倒塌危險，且監控設備如偵測地基或結構受影響，文化局也會立即收到通知並應變處理。
▲「孤獨星球雜誌」背包客最受歡迎的彩虹村是世界秘密奇跡。(圖／柳榮俊攝2020.11.25)
▲「孤獨星球雜誌」背包客最受歡迎的彩虹村是世界秘密奇跡。(圖／柳榮俊攝2020.11.25)
 
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