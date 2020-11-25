彩虹眷村有崩塌危機？中市府：建物已有加固

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張耀中指出，現有11間房舍為土建簡易磚房，木造樑柱被白蟻蛀蝕防護效果不彰，又園區地基滑動加上附近重劃完成，只剩彩虹眷村地基非穩固，研判3至5年內有可能崩塌。
張耀中表示，建築物傾斜率有無結構崩塌顧慮時，可從三個區間探討，傾斜率低於1/200應估列建物損害部份之修復費用，超過1/200 但未達1/40 者，鑑定技師應依評估結果估列建物損害部份之修復「補強」費用，超過1/40 者，不論損害情況如何，應依房屋拆除新建造價估算費用，而市府評估了18個位置，有7個位置超過1/200，其中又有4處接近1/40，張耀中問，難道市府存僥倖心態，要用賭博的方式賭彩虹眷村的未來？
張耀中說，市府現在用加固保全彩虹村的方式，萬一倒塌了，彩虹眷村算是滅村嗎？還是現在就要遷村？遷了還叫彩虹眷村嗎？彩虹眷村在台中觀光地位上具有國際價值，建議儘速召集專家會商謀求解決方法。
張耀中也呼籲，市府相關局處要好好重視彩虹眷村的結構安全，萬一崩塌倒致滅村，這會影響國際對台中的觀光形象，萬一彩虹眷村沒了，台中市難道還有其他國際景點可以超越嗎？
王立任表示，雖然彩虹眷村沒有文資身份，但是不代表它就不需要做建築物的鑑定，反而應該更慎重的調查，到目前為止還不知道該眷村內的建築物能承受到幾級的地震，如果無法做到科學化的鑑定，要如何保護遊客的安全？因此建請盧市長儘速給予彩虹眷村科學鑑定最大的協助，以確保遊客未來在現場的安全。
市長盧秀燕表示，文化局六月已經由專家鑑定並無立即倒塌風險，但仍於鑑定後加設監測系統，並在未來寧以「過度小心」的態度，努力提出預防與因應措施，努力維護台中人心中的瑰寶。
文化局回應，彩虹村房舍已做房舍現況鑑定，依據結構鑑定專家的檢視，建物雖有裂縫，但不影響使用安全；現場部分建物內已有加固，在一般使用情形下，目前房屋不會有立即的倒塌危險，且監控設備如偵測地基或結構受影響，文化局也會立即收到通知並應變處理。