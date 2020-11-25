83件台灣經典畫作再現 臺府展作品國美館開展
記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-11-25 15:50:43
國立臺灣美術館將在11月28日至明（2021）年4月11日展出「經典再現——臺府展現存作品特展」，以臺、府展現存作品為主題，將近百年來分散各處的珍貴現存作品及相關發展史料蒐整，透過藝術家家屬、收藏家及公私部門的支持，展出此批臺灣美術發展史上的經典作品。
國立臺灣美術館表示，在文化部「前瞻基礎建設—重建臺灣藝術史計畫」政策下，國美館於2019年規劃「臺展復刻．經典再現」出版計畫，以當代數位技術及印刷品質，將1927年開辦之「臺灣美術展覽會」（簡稱臺展），以及1938年由臺灣總督府教育局接續辦理（簡稱「府展」），共計16回的臺、府展16冊展覽圖錄重新送印出版，讓因時代的遷移流轉、已流失殆盡的展覽圖錄重現，以延續保存日治時期臺灣美術風貌的重要紀錄，傳承、普及臺灣美術知識的運用。甫上任的國立臺灣美術館館長梁永斐指出，為深化「臺展復刻．經典再現」出版計畫之學術研究價值，邀請國立成功大學教授蕭瓊瑞針對臺、府展作品展開蒐集調查，以了解、掌握其現今留存狀況，蒐研成果並以《臺府展圖錄復刻別冊》透過系統性藝術資源的調查，即時蒐整與保存臺灣重要藝術資產，推動重建臺灣美術發展之研究，完整建構臺灣藝術史脈絡，該書已於今年3月出版。
梁永斐進一步表示，這次的展覽是集合大家的力量完成，不只跨館，更和各個民間基金會共同合作，此次各館共83件作品，彙整起來重現經典，以後的館際合作，針對藝術史的爬梳，有不足的部分應該大力補足，如果經費不夠還請文化部多多協助！
文化部長李永得則表示，前一陣子自己也去看了北師美術館展出的「不朽的青春」，也是臺灣美術史很重要的一塊，1920年代也就是臺灣文化協會成立的前後大概20年左右，前輩的畫家在那個時候，都是充滿對這塊土地的熱情，以及他們非常洋溢的才華，去創作這些作品，這是我們整個藝術史裡非常重要的一環，非常感謝有這樣的策展，讓很多人了解臺灣整個比較完整的面貌跟美術史。「經典再現──臺府展現存作品特展」不但擴大出版研究之效益，更進一步將此計畫成果具體而完整的展現，展覽將以當時展出情境分東洋畫部、西洋畫部分室陳列展出，重現經典作品於大眾面前，共賞臺、府展美術風華。