12月後有陰性證明始得返國 李茂生狠酸：應該是假新聞吧
12月後有陰性證明始得返國 李茂生狠酸：應該是假新聞吧
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-25 16:06:30
中央流行疫情指揮中心今（25）日表示，自12月1日起實施秋冬防疫專案，來台旅客不分國籍，登機前要配合出示3日內COVID-19核酸檢驗報告。若沒有出示陰性檢驗報告，除了3種例外情況外，其他將被處以新台幣1萬元至15萬元罰鍰。但對照日前才有台商自費包機返台的特例，指揮中心的規定引發不少質疑。對此，台大法律系教授李茂生嘲諷，「我國這麼尊重人權，所以這個新聞應該是假新聞」。
根據指揮中心今日解釋，未持陰性檢驗報告返國者，若符合下列3種情況則不罰，分別是「緊急協處」，例如奔喪、探視重病親屬等；其次是「來自無法自費篩檢國家」，最後則是「部會專案經指揮中心同意」。若非上述3種情況，未持陰性檢驗報告返國者將依傳染病防治法第58條及第69條，處新台幣1萬元至15萬元罰鍰，如經確診COVID-19而有傳染於他人之虞者，亦須負相關刑責。然而日前才有台商從迦納自費包機返國的案例，該台商獲得指揮中心特許回國，引發是否「有錢有關係」，不符合規定就沒關係的質疑。
對此，台大法律系教授李茂生今日也在臉書發文評論，「今年5月以後確診病患返國醫療規則的例外→有錢有關係。今年12月以後有陰性證明始得返國規則的例外→有錢有關係？台灣的新社會階級制度是，有錢有權的超級國民、沒錢沒權的普通國民、在國外得武肺沒錢沒權的賤民？我國這麼尊重人權，所以這個新聞應該是假新聞」。（編輯：倪浩軒）
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