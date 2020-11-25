蔡總統不敢辯萊豬？陳以信幫民進黨貼新聞稿
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-25 16:13:01
「萊豬」進口爭議越演越烈，國民黨主席江啟臣邀請總統蔡英文針對此話題進行辯論，但卻未得到正面回應，這讓他不禁重提當年前總統馬英九答應與蔡英文辯論一事。對此，國民黨立委陳以信今（25）日透過臉書貼出2010年民進黨的新聞稿，並大酸 :「蔡總統還記得十年前您怎麼說嗎？ECFA兩黨終須一辯萊豬進口呢？對我就是嗆菜總統不敢單挑辯論」。
陳以信今（25）日在臉書上指出，十年前馬英九政府推動ECFA時，蔡英文擔任民進黨主席，她當時說朝野領袖「終須一辯」，現在江啟臣主席和她下戰書，她卻龜縮不肯出來。陳以信質疑，請問蔡總統是認為進口萊劑美豬不是社會重大議題嗎？還是認為民進黨不再是一個負責任的政黨呢？還是她自認民進黨實際負責人已是蘇貞昌，所以用不著她出馬呢？蔡總統就按您自己說的三個標準，請您挑一個承認！
另外，陳以信也諷刺道 :「為此，小弟破天荒第一次幫民進黨貼出當年新聞稿」，提醒蔡總統別失智，想想當年自己說過的話。
此文一出，網友們紛紛留言表示，「她就是一個雙標始祖太后」、「想看她辯論時全程呃呃呃…的模樣」、「假博士菜不敢辯論啦！」、「十年後事實證明，菜桶是錯的.....」、「縮頭烏龜」、「當年是當年！今朕已高臥朝堂！爾等什麼身份地位？要朕說話？只准奉命行事！懂未？」、「看稿子辯」。
新聞來源為Newtalk 新頭殼