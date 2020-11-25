廣編／「Line」去北海岸　「蜂」體驗、玩手作體驗文化

北海岸怎麼玩？當地人最知道，交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（簡稱北觀處）聯手在地特色社區和店家，邀請遊客感受北海岸漫遊「心」體驗。為了鼓勵更多民眾加入業者的溝通平台，業者也特別提供豐富獎品，只要即日起至12/5止，加入七家業者的LINE官方帳號，就有機會獲得包括野柳地質公園門票、地瓜薄片及精選米等豐富獎項，詳情請關注北觀處臉書粉絲團「幸福北海岸」，瞭解更多活動資訊。

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第一站我們來到野柳瑪鋉漁村的瑪鋉居，從一間古早的柑仔店出發，跟著社區志工的腳步，透過古老日常生活器具，回到百年漁村的昔日繁華，深度認識北海岸的漁村文化，幸運的話，還可以聽老漁夫分享當年海上討生活的故事，再大啖時下最夯的「蒸鮮宴」，以最簡單的料理方式，呈現海鮮原始的鮮甜美味。

北海岸除了令人食指大動的海鮮之外，也有在地的農特產，再結合DIY手作體驗，絕對好吃又好玩。尤其以典型的農業聚落三芝三和社區來說，不只有絕美的三生櫻花步道可以漫步其中，來到這裡還可以跟著社區媽媽，利用當地種植的食材，親手製作洛神花蜜餞、草仔粿或石花凍等食品，再把由北觀處輔導，協助重新設計包裝，並印上「三和三生」字樣的全新品牌意象在地伴手禮如洛神花蜜、蜜餞、果醋等帶回家。另外這群媽媽們也很有環保概念，將當地信仰中心福成宮建廟百年的旌旗再利用，發揮巧思製成環保提袋，富有文化意涵的環保提袋顏色明亮、耀眼，獲得許多遊客喜愛。





現在遊客出門，除了享受美食、美景之外，透過體驗遊程融入在地生活，拍照、打卡社群媒體收集「讚」更是行銷的重點，同樣位於三芝、講求天然放養蜜蜂的牧峰農莊，不僅有蜜蜂生態教育導覽及手作蜂蠟蠟燭體驗，最有趣的是讓遊客穿上養峰服、手拿蜂巢拍照的蜂農體驗，一定可以成為集「讚」的新利器。





此外，北觀處首次將資訊科技融入產業輔導，協助牧蜂農場、三和社區、風藝術營區、香氛花園、中角灣衝浪基地、汪汪地瓜園及瑪鋉漁村文化協會等七家輔導業者建立line官方帳號，讓這些北海岸的在地業者不須借助外面平台或高額行銷費用，就可以和消費者互動。北觀處張振乾處長表示，這些北海岸的業者，都是在地的瑰寶，但不一定為外地人所熟悉，北觀處除了輔導他們在產業上升級外、同時也協助創造旅遊亮點並帶入人潮，更重要的是如何將科技行銷導入地方產業觀光，為這些店家創造與遊客、消費者直接溝通的平台，帶來更多的旅遊行程及商品的銷售商機。







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