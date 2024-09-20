大谷翔平價值3000萬的50轟紀念球跑哪去？球迷趕回家不給道奇球團

大谷翔平紀念性50轟的全壘打球在哪兒？美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（20）日創造歷史，他在面對邁阿密馬林魚隊比賽中，單場三響砲，6打數6安打，海灌10分打點，帶領道奇隊以20:4大勝馬林魚，前進季後賽，大谷在第三打席轟出本季第50轟全壘打，這也是達成「50轟50盜」的歷史性時刻，只見一名球迷好像已經掌握球的落點，但最終去向不明，美國媒體報導，這位球迷十分低調，也不願把球還給道奇球團，但預計這顆價值高達至少100萬美元（約3194萬台幣）的紀念球，可能會被高價賣出。
大谷完成歷史紀錄 球迷不想給道奇球團
大谷6局上，面對已經是第三任投手的George Soriano，先是敲出中右外野的2分砲，生涯49轟正式出爐，追平道奇隊史紀錄。
7局上大谷翔平又發威，面對下一任投手Mike Baumann，他抓到第四球，是一顆143公里外角的彈指曲球，大谷敲出左外野反方向的2分砲，而這也是他本季第50轟，單季50轟50盜達標。
接到大谷全壘打球的球迷，直接在保全護送下，要求回家「避難」，根據邁阿密媒體《邁阿密先鋒報》記者Craig Mish指出，「大谷的紀念球沒有被還給球團，球迷就這樣帶走它。」
日本媒體趕到「彈著點」的時候，也採訪不到本人，但是球迷可能先趕回家躲避，以免被搶。
不過也有球迷認為，這位幸運兒應該留在球場，不然會被驗證「沒有價值」，因此說法很不一樣。
無論如何，大谷翔平已經成為「世界的大谷」，並且已經幾乎確定他就可以拿下國聯MVP，創下史上第二位，在美聯、國聯都拿下MVP的紀錄。
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大谷6局上，面對已經是第三任投手的George Soriano，先是敲出中右外野的2分砲，生涯49轟正式出爐，追平道奇隊史紀錄。
7局上大谷翔平又發威，面對下一任投手Mike Baumann，他抓到第四球，是一顆143公里外角的彈指曲球，大谷敲出左外野反方向的2分砲，而這也是他本季第50轟，單季50轟50盜達標。
接到大谷全壘打球的球迷，直接在保全護送下，要求回家「避難」，根據邁阿密媒體《邁阿密先鋒報》記者Craig Mish指出，「大谷的紀念球沒有被還給球團，球迷就這樣帶走它。」
日本媒體趕到「彈著點」的時候，也採訪不到本人，但是球迷可能先趕回家躲避，以免被搶。
不過也有球迷認為，這位幸運兒應該留在球場，不然會被驗證「沒有價值」，因此說法很不一樣。
無論如何，大谷翔平已經成為「世界的大谷」，並且已經幾乎確定他就可以拿下國聯MVP，創下史上第二位，在美聯、國聯都拿下MVP的紀錄。