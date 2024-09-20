大谷翔平追平道奇教頭紀錄！遺憾當年停在49盜　承諾沒有停止信號

大谷翔平單場三響砲10打點大爆發！道奇20:4打爆馬林魚前進季後賽

記者吳政紘/綜合報導

▲MLB洛杉磯道奇日籍強打大谷翔平，今（20）日在對上邁阿密馬林魚的比賽中，敲出本季49轟到51轟大爆發。（圖／美聯社／達志影像）
▲MLB洛杉磯道奇日籍強打大谷翔平，今（20）日在對上邁阿密馬林魚的比賽中，敲出本季49轟到51轟大爆發。（圖／美聯社／達志影像）
大谷翔平又創造歷史！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊今（20）日出戰邁阿密馬林魚，結果道奇隊全隊大爆發，加上大谷翔平單場6打數6安打，其中包含3支全壘打，單場10打點，還有2次盜壘的「超神」演出，單季「51轟51盜」達標，道奇最終以20:4大勝馬林魚，順利晉級季後賽，這是道奇連續12年晉級季後賽，國聯西區封王魔術數字為M6。大谷6打數6安打，10打點，2次盜壘，還有突破「50轟50盜」紀錄，創造歷史。

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大谷前三打席似乎在「暖身」，分別敲出2支二壘安打，還有1支一壘安打，但已經貢獻3分打點，加上2次盜壘，讓人驚艷。

沒想到接下來才是大谷翔平開轟「正戲」上演，大谷先在6局轟出2分砲，單季49轟達標，即便如此，他決心要在今天完成所有紀錄，7局他轟出左外野全壘打，又貢獻2分打點。

大谷完成50轟51次盜壘紀錄後，他沒有鬆懈，還研究對手球路，9局下他面對「打者」Vidal Bruján投球，結果大谷又開轟，一棒轟出3分砲，單季51轟51盜，再度創造史上唯一的紀錄，現場主播已經不知道該說什麼，只能一直讚嘆他的表現。

大谷賽後表示：「我今天真的很開心，我會很珍惜這樣的成績，我今年轉隊後，來大聯盟一直追尋的夢想也達成，大家表現也很棒。」


▲洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今（20）日在對上邁阿密馬林魚的比賽，達成「50轟50盜」，並且在第9局產生本季第51轟，他同場打破的還有前日本傳奇球星「酷斯拉」松井秀喜的日籍球員單季打點紀錄，以120分打點成為新的紀錄保持人。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今（20）日在對上邁阿密馬林魚的比賽，達成「50轟50盜」，並且在第9局產生本季第51轟，他同場打破的還有前日本傳奇球星「酷斯拉」松井秀喜的日籍球員單季打點紀錄，以120分打點成為新的紀錄保持人。（圖／美聯社／達志影像）

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