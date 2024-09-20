大谷翔平50轟51盜實在太扯！超越道奇隊史紀錄　創造「大谷障礙」

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▲MLB洛杉磯道奇日籍強打大谷翔平，今（20）日在對上邁阿密馬林魚的比賽中，敲出本季第49轟，生涯在大聯盟累積220轟。（圖／美聯社／達志影像）

（07:01更新）MLB美國職棒大聯盟洛杉磯道奇日籍強打大谷翔平，今（20）日在對上邁阿密馬林魚的比賽中，6局上敲出本季第49轟，首打席就從對方先發投手Edward Cabrera手中敲出二壘安打，之後大谷盜上三壘，Will Smith高飛犧牲打，讓他先得分。大谷在2局上，一二壘有人局面，敲出右外野安打，追加1分打點，大谷翔平又發動盜壘，單季51次盜壘率先聽牌。但是大谷第三打席持續發威，他在一、三壘有人局面，又敲出中外野二壘安打，一口氣又追加2分打點，道奇單局灌下5分拉開領先。