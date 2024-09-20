大谷翔平50轟51盜實在太扯！超越道奇隊史紀錄　創造「大谷障礙」

（07:01更新）MLB美國職棒大聯盟洛杉磯道奇日籍強打大谷翔平，今（20）日在對上邁阿密馬林魚的比賽中，6局上敲出本季第49轟，大谷還上演2次盜壘，已經達成49轟51次盜壘，49轟追平隊史紀錄。單季49轟51盜已經是大聯盟紀錄，「50轟50盜」聽牌，沒想到大谷在7局上又開轟，單季「50轟50盜」達標。大谷翔平在前三打席就已經達成2次盜壘，還有3分打點，2支二壘安打進帳，加上6局轟出右外野2分砲，單場已經灌進5打點，沒想到7局又開轟。道奇隊目前以14:3領先馬林魚。
大谷翔平太扯 50轟50盜一次完成
大谷翔平昨日雖然只有1支安打，但他已經慢慢抓到節奏，因此貢獻單季49次盜壘，追平主帥Dave Roberts的紀錄，不過大谷翔平今天可能有備而來，他擔任一棒、指定打擊。
首打席就從對方先發投手Edward Cabrera手中敲出二壘安打，之後大谷盜上三壘，Will Smith高飛犧牲打，讓他先得分。
大谷在2局上，一二壘有人局面，敲出右外野安打，追加1分打點，大谷翔平又發動盜壘，單季51次盜壘率先聽牌。
但是大谷第三打席持續發威，他在一、三壘有人局面，又敲出中外野二壘安打，一口氣又追加2分打點，道奇單局灌下5分拉開領先。
6局上，大谷翔平面對已經是第三任投手的George Soriano，大谷又敲出中右外野的2分砲，生涯49轟正式出爐，追平道奇隊史紀錄，道奇過去單季最多轟隊史紀錄由2001年由格林（Shawn Green）所寫下的單季49轟紀錄，大谷在23年後，順利追平他。
沒想到7局上大谷翔平就開轟達成50轟50盜障礙，目前單季50轟51盜，現場主播也以「超人」來形容大谷翔平不可思議的表現。
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大谷翔平昨日雖然只有1支安打，但他已經慢慢抓到節奏，因此貢獻單季49次盜壘，追平主帥Dave Roberts的紀錄，不過大谷翔平今天可能有備而來，他擔任一棒、指定打擊。
首打席就從對方先發投手Edward Cabrera手中敲出二壘安打，之後大谷盜上三壘，Will Smith高飛犧牲打，讓他先得分。
大谷在2局上，一二壘有人局面，敲出右外野安打，追加1分打點，大谷翔平又發動盜壘，單季51次盜壘率先聽牌。
但是大谷第三打席持續發威，他在一、三壘有人局面，又敲出中外野二壘安打，一口氣又追加2分打點，道奇單局灌下5分拉開領先。
6局上，大谷翔平面對已經是第三任投手的George Soriano，大谷又敲出中右外野的2分砲，生涯49轟正式出爐，追平道奇隊史紀錄，道奇過去單季最多轟隊史紀錄由2001年由格林（Shawn Green）所寫下的單季49轟紀錄，大谷在23年後，順利追平他。
沒想到7局上大谷翔平就開轟達成50轟50盜障礙，目前單季50轟51盜，現場主播也以「超人」來形容大谷翔平不可思議的表現。