大谷翔平51轟51盜打瘋了！單場3轟10打點2盜　連主播都說他不是人

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▲MLB洛杉磯道奇日籍強打大谷翔平，今（20）日在對上邁阿密馬林魚的比賽中，敲出本季第49轟，生涯在大聯盟累積220轟。（圖／美聯社／達志影像）

▲MLB洛杉磯道奇日籍強打大谷翔平，今（20）日在對上邁阿密馬林魚的比賽中，敲出本季第50轟。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平51轟51盜壘達陣！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊今（20）日出戰邁阿密馬林魚，也是兩隊系列賽最後一場對決，大谷翔平今天擔任一棒、指定打擊，大谷首打席就從對方先發投手Edward Cabrera手中敲出二壘安打，之後大谷盜上三壘，Will Smith高飛犧牲打，讓他先得分。大谷在2局上，一二壘有人局面，敲出右外野安打，追加1分打點，大谷翔平又發動盜壘，單季51次盜壘率先聽牌。7局上大谷翔平又發威！面對Mike Baumann，他面對第四球，是一顆143公里外角的彈指曲球，沒想到9局上大谷翔平又開轟，單場三響砲，10打點，大谷6打數6安打，連主播都被他的表現震懾，直說：「這是我看過最扯的事，大谷翔平簡直不是人。」