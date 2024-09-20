大谷翔平51轟51盜打瘋了！單場3轟10打點2盜　連主播都說他不是人

大谷翔平51轟51盜壘達陣！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊今（20）日出戰邁阿密馬林魚，也是兩隊系列賽最後一場對決，結果道奇隊全隊大爆發，加上大谷翔平單場6打數6安打，其中包含3支全壘打，單場10打點，還有2次盜壘的「超神」演出，若道奇最終大勝馬林魚，順利晉級季後賽，這是道奇連續12年晉級季後賽，國聯西區封王魔術數字為M6。大谷6打數6安打，連主播都被他的表現震懾，直說：「這是我看過最扯的事，大谷翔平簡直不是人。」
大谷翔平一人打全隊 3發全壘打還有10打點
大谷翔平今天擔任一棒、指定打擊，大谷首打席就從對方先發投手Edward Cabrera手中敲出二壘安打，之後大谷盜上三壘，Will Smith高飛犧牲打，讓他先得分。
大谷在2局上，一二壘有人局面，敲出右外野安打，追加1分打點，大谷翔平又發動盜壘，單季51次盜壘率先聽牌。大谷第三打席持續發威，他在一、三壘有人局面，又敲出中外野二壘安打，一口氣又追加2分打點，道奇單局灌下5分拉開領先。
6局上，大谷翔平面對已經是第三任投手的George Soriano，大谷又敲出中右外野的2分砲，生涯49轟正式出爐，追平道奇隊史紀錄。
7局上大谷翔平又發威！面對Mike Baumann，他面對第四球，是一顆143公里外角的彈指曲球，大谷敲出左外野反方向的2分砲，而這也是他本季第50轟，單季50轟50盜達標，又可以說，他創造50轟51盜的「大谷障礙」。
沒想到9局上大谷翔平又開轟，單場三響砲，10打點，大谷6打數6安打，連主播都被他的表現震懾，直說：「這是我看過最扯的事，大谷翔平簡直不是人。」
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大谷翔平今天擔任一棒、指定打擊，大谷首打席就從對方先發投手Edward Cabrera手中敲出二壘安打，之後大谷盜上三壘，Will Smith高飛犧牲打，讓他先得分。
大谷在2局上，一二壘有人局面，敲出右外野安打，追加1分打點，大谷翔平又發動盜壘，單季51次盜壘率先聽牌。大谷第三打席持續發威，他在一、三壘有人局面，又敲出中外野二壘安打，一口氣又追加2分打點，道奇單局灌下5分拉開領先。
6局上，大谷翔平面對已經是第三任投手的George Soriano，大谷又敲出中右外野的2分砲，生涯49轟正式出爐，追平道奇隊史紀錄。
7局上大谷翔平又發威！面對Mike Baumann，他面對第四球，是一顆143公里外角的彈指曲球，大谷敲出左外野反方向的2分砲，而這也是他本季第50轟，單季50轟50盜達標，又可以說，他創造50轟51盜的「大谷障礙」。
沒想到9局上大谷翔平又開轟，單場三響砲，10打點，大谷6打數6安打，連主播都被他的表現震懾，直說：「這是我看過最扯的事，大谷翔平簡直不是人。」