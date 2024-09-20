搶好市多iPhone 16殺紅眼！內行揭「賺爆真相」：難怪寧願不睡覺

iPhone 16今（20）日正式開賣啦！除了蘋果官方之外，許多通路包括好市多、燦坤、電信業者及通訊行都能夠買到iPhone 16，其中每年iPhone新機開賣總是引來排隊人潮的好市多，今年當然也是不例外，有民眾在19日晚上就已經到場架設椅子、備足行動電源到場搶頭香，《NOWnews》也訪問到通訊行業者看法，其實排隊的背後是非常賺的真相！
iPhone 16今天開賣，每年都會有進貨的好市多當然也不例外，然而在昨晚就有民眾在「Threads」貼文指出「現在才晚上10點....已經有人在好市多門口排隊等買iPhone 16是怎樣？」記者也接獲讀者提供嘉義好市多門口，甚至連門市都還沒休息，已經有民眾帶椅子到場卡位。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「到底為什麼要排隊，不就只是便宜一些而已....」、「每年都看不懂為什麼要不睡覺去排iPhone新機」、「官網預購睡飽再去取機不是很方便，去那裡熬夜排隊的人在幹嘛」、「三大電信還比較能理解，優惠很多，好市多要排隊我真的不懂。」
搶好市多iPhone 16殺紅眼！熬夜排隊「賺爆真相」曝光
對於為何一定要搶好市多的iPhone不可？《NOWnews》也實際訪問台南東區強強滾通訊行黃雅貞店長，她告訴記者，其實有一些排隊的人本身是通訊行的業者，自家備機調貨不足的情況下，就會需要整家店的人去排各大通路搶購，不僅新機的價格比較低，也能確保店內在iPhone新機開賣備貨充足可以應付客人。
至於對一般民眾來說，因為好市多的iPhone新機比官網便宜，加上可以刷卡享有2％無上限回饋，以熱門的iPhone 16 Pro Max 256GB為例，好市多折扣加上刷卡金回饋至少就2600元左右，加上放上網去賣，有些人還願意加價買下，中間就有產生一定的利潤，就算是自用也相當划算，所以才很多人寧願不睡覺，也要去排隊。
好市多iPhone 16售價較便宜！刷卡購物2%回饋金無上限超划算
從往年好市多iPhone新機銷售價格來說，越高階的iPhone系列折扣越多，以去年的iPhone 15 Pro Max 512GB來說，官網原價5萬1900元，而現場價格降到4萬9899元，大幅度下降2001元；基本款的iPhone 15 128G也是官網原價2萬9900元，現場價格降至2萬8799元，也是現省1101元。
因此今年iPhone 16系列沒有漲價，很可能好市多降幅也差不多，加上現在刷台北富邦聯名卡2%回饋無上限，又有90天內可以退貨的保障，吸引許多人寧可熬夜排隊，也要在好市多買到iPhone 16新機。iPhone 16新機正式上市開賣，還在觀望、選擇購買通路的人，或許可以等到開箱影片越來越多後再做選擇也不遲哦！
我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「到底為什麼要排隊，不就只是便宜一些而已....」、「每年都看不懂為什麼要不睡覺去排iPhone新機」、「官網預購睡飽再去取機不是很方便，去那裡熬夜排隊的人在幹嘛」、「三大電信還比較能理解，優惠很多，好市多要排隊我真的不懂。」
搶好市多iPhone 16殺紅眼！熬夜排隊「賺爆真相」曝光
對於為何一定要搶好市多的iPhone不可？《NOWnews》也實際訪問台南東區強強滾通訊行黃雅貞店長，她告訴記者，其實有一些排隊的人本身是通訊行的業者，自家備機調貨不足的情況下，就會需要整家店的人去排各大通路搶購，不僅新機的價格比較低，也能確保店內在iPhone新機開賣備貨充足可以應付客人。
至於對一般民眾來說，因為好市多的iPhone新機比官網便宜，加上可以刷卡享有2％無上限回饋，以熱門的iPhone 16 Pro Max 256GB為例，好市多折扣加上刷卡金回饋至少就2600元左右，加上放上網去賣，有些人還願意加價買下，中間就有產生一定的利潤，就算是自用也相當划算，所以才很多人寧願不睡覺，也要去排隊。
好市多iPhone 16售價較便宜！刷卡購物2%回饋金無上限超划算
從往年好市多iPhone新機銷售價格來說，越高階的iPhone系列折扣越多，以去年的iPhone 15 Pro Max 512GB來說，官網原價5萬1900元，而現場價格降到4萬9899元，大幅度下降2001元；基本款的iPhone 15 128G也是官網原價2萬9900元，現場價格降至2萬8799元，也是現省1101元。
因此今年iPhone 16系列沒有漲價，很可能好市多降幅也差不多，加上現在刷台北富邦聯名卡2%回饋無上限，又有90天內可以退貨的保障，吸引許多人寧可熬夜排隊，也要在好市多買到iPhone 16新機。iPhone 16新機正式上市開賣，還在觀望、選擇購買通路的人，或許可以等到開箱影片越來越多後再做選擇也不遲哦！