搶好市多iPhone 16殺紅眼！內行揭「賺爆真相」：難怪寧願不睡覺

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲好市多關門之前，全台的門市外就已經有人在排等今天開賣的iPhone 16新機。（圖/Threads）

▲iPhone 16系列新機今天全面上市，除了蘋果官方外，授權通路包括燦坤、好市多以及許多電信行都開賣。（圖／記者陳明安攝）

▲好市多每年都會開賣iPhone新機，且價格比官網便宜，以去年好市多內湖店開賣iPhone 15 Pro Max 512GB來看，賣場價4萬9899元，比原價降2001元。（圖／記者黃韻文攝）

iPhone 16今（20）日正式開賣啦！除了蘋果官方之外，許多通路包括好市多、燦坤、電信業者及通訊行都能夠買到iPhone 16，其中每年iPhone新機開賣總是引來排隊人潮的好市多，今年當然也是不例外，有民眾在19日晚上就已經到場架設椅子、備足行動電源到場搶頭香，iPhone 16今天開賣，每年都會有進貨的好市多當然也不例外，然而在昨晚就有民眾在「Threads」貼文指出記者也接獲讀者提供嘉義好市多門口，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「三大電信還比較能理解，優惠很多，好市多要排隊我真的不懂。」對於為何一定要搶好市多的iPhone不可？《NOWnews》也實際訪問台南東區強強滾通訊行黃雅貞店長，她告訴記者，，不僅新機的價格比較低，也能確保店內在iPhone新機開賣備貨充足可以應付客人。至於對一般民眾來說，，中間就有產生一定的利潤，就算是自用也相當划算，所以才很多人寧願不睡覺，也要去排隊。；基本款的iPhone 15 128G也是官網原價2萬9900元，現場價格降至2萬8799元，也是現省1101元。iPhone 16新機正式上市開賣，還在觀望、選擇購買通路的人，或許可以等到開箱影片越來越多後再做選擇也不遲哦！