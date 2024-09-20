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財部火燒央行逼打房！新青安默默下架了　地政士創房貸345自救法

記者陳韋帆／綜合報導

▲財政部新青安房貸政策火燒央行，逼得央行祭出第七波信用管制、打炒房政策。（示意圖／NOWnews資料照）
▲財政部新青安房貸政策火燒央行，逼得央行祭出第七波信用管制、打炒房政策。（示意圖／NOWnews資料照）
政府放任全民炒房，導致銀行「房貸水位」迅速攀升，財政部還推出新青安貸放火，讓水位直接到達警戒線，最終輿論壓力全部火燒央行，終於央行也祭出第七波信用管制試圖滅火，不過，房貸額度屆滿已是事實，即使是央行政策相對友善的首購，房貸也要當心受阻，有地政士就自創「345房貸自救法」，供真正首購、自用購屋族參考。

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所謂「房貸水位」係根據「銀行法」第72-2條規範上限為商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款之總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額總和之30%。；另，銀行內部多以28%~28.5%作為內部警戒值，觸及警戒線，代表銀行放款過度集中不動產，將導致國家整體金融系統性風險攀升，房市一旦翻轉，恐出現次貸風暴。

▲央行第7波房市信用管制措施一覽。（圖／NOWnews社群中心製）
▲央行第7波房市信用管制措施一覽。（圖／NOWnews社群中心製）
央行祭出第七波信用管制　只對首購相對友善
央行第七波管制措施，一般住宅限貸令，第二戶房貸上限5成、第一戶無寬限期；豪宅限貸令部分，法人、自然人，第三戶房貸上限3成，建商餘屋貸款，上限3成，同時提高準存率1碼，持續向市場回收資金。整體來說，目前銀行房貸政策，只對第一戶購屋族相對友善了！

▲新青安,543,房貸。（圖／翻攝財政部YT／鄭文在提供）
▲財政部新青安政策主打「5、4、3」，掀起全台購屋潮，導致房貸水位迅速拉警報，火燒央行，如今卻默默下架了。（圖／翻攝財政部YT／鄭文在提供）
財政部新青安543政策風光推出　如今火燒央行默默下架
財政部在去年8月，總統大選前，推出新青安貸政策，強打543順口溜，5年寬限期、40年還款期限、3年利息補貼，讓全台不少民眾為之瘋狂，各地湧現排隊購屋潮。

今年5、6月，市場開始傳出銀行核貸速度變慢、成數不足、利率變高等，國銀才陸續證實，「房貸水位」拉警報，最終火燒央行，卻也無力回天，水位持續維持在高點，央行只能多次約國銀喝咖啡「道德勸說」，事實上，水位早已上升，難以回天。

如今，央行祭出第七波信用管制，財政部也默默下架YouTube上的543廣告，各銀行也默默撤換海報，沒有人再繼續543了，剩下的只有房貸排隊潮，以及不知道有沒有用處的第七波信用管制，還有買氣急縮的房市。

▲網路交友約見面真的好？女孩狂吐「奇葩經驗談」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲鄭文在表示，首購族如今可透過「3成自備款、4處找銀行、交屋押5個月」自救購屋。（示意圖／翻攝unsplash）
央行管制未針對首購　地政士推345房貸自救法
土城正業地政士事務所所長鄭文在表示，所謂的345房貸自救法，就是「準備3成自備款、簽約前先4處找銀行議價、與買家簽5個月後交屋。」另外，如果向建商購買的新建案，可請建商協助整批「首購」處理，或許會更順利。

鄭文在感嘆，執業數十年，沒看過這樣的亂象，如何讓青年成家、市場回歸正軌、投資客無利可圖，政府在祭出任何政策前，都應該三思，事先想好配套措施再推出，是政府應盡的義務與責任。

※【NOWnews 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
 

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