美式買8送10比半價便宜！7-11咖啡10元多1杯　全家霜淇淋買一送一

今（20）日咖啡優惠開跑，美廉社經典美式買8送10，平均單杯20元，比買一送一還便宜，還可寄杯慢慢喝；7-11咖啡10元多一杯開跑，精品大杯美式、冰淇淋紅茶將近5折優惠；全家今（20）起連吃三天，有現擠霜淇淋買一送一優惠開跑。
🟡美廉社
📍門市｜9月19日至10月15日（可寄杯）
◾大杯經典美式買8送10，（原價45元、特價20元）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜9月18日至9月24日
◾冰精品生椰拿鐵／冰精品燕麥拿鐵7杯500元，6.5折（原價110元、特價71元）
◾香鑽水果茶7杯340元，7折（原價70元、特價35元）
◾好時經典可可7杯370元，6.9折（原價75元、特價53元）
📍門市｜9月20日至9月22日
◾精品大美式第2杯10元，5.5折（原價100元、特價55元）
◾冰淇淋紅茶第2杯10元，5.9折（原價65元、特價38元）
🟡全家便利商店
📍門市｜9月18日起至9月22日
◾特大杯拿鐵第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾特大桃粿仙女紅茶第2杯10元，5.9折（原價65元、特價38元）
◾特大冰凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.9折（原價65元、特價38元）
📍門市｜9月20日起至9月22日
◾全家霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾自有品牌氣泡水500ml買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾WA!COOKIES伯爵可可奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾葡萄王康貝特200P能量飲買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾老楊經典方塊酥買1送1，5折（原價28元、特價14元）
📍門市｜即起至10月1日
◾大杯熱卡布奇諾49元，7.5折（原價65元、特價49元）
📍門市｜即起至10月1日
◾經典／特濃美式、拿鐵任選第2杯7折
◾中杯單品美式2杯99元，6折（原價80元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.6折（原價90元、特價50元）
◾大杯單品美式2杯119元，5.5折（原價110元、特價60元）
📍APP｜即起至10月1日
◾大杯熱卡布奇諾2杯89元，6.9折（原價65元、特價45元）
◾大杯熱卡布奇諾10杯420元，6.4折（原價65元、特價42元）
🟡OK mart
📍門市｜即日起至10月9日
◾大杯蜂蜜風味拿鐵8折（原價65元、特價52元）
◾大杯蜂蜜風味奶茶8折（原價65元、特價52元）
◾中杯莊園級美式加三峽金牛角麵包49元合購價，7折（原價70元、特價49元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾冰馥列白拿鐵，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
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