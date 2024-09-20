大谷翔平打出「棒球史上最偉大一戰」是炒作？單場6安難度超想像

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美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（20）日在對戰邁阿密馬林魚隊比賽中敲出6安、3轟、10打點的數據，幫助道奇以20：4大勝馬林魚，大谷也達成「51轟51盜」的全新大聯盟里程碑。比賽中主播驚嘆道：「這是棒球史上最偉大的一戰」引起熱議，以在大聯盟比賽中「單場6安」的難度、以及打破各種紀錄被的意義而論，這確實是無與倫比的一場比賽。該場比賽在大谷翔平敲出本季第51轟時，現場的比賽主播大喊：「這是棒球史上最偉大的一戰」，引起了球迷的討論，有些人質疑這樣的吹捧似乎是有點炒作了，但更多人認為大谷翔平此役的表現完全值得這樣的讚美。以數據來看，大谷翔平這一場比賽6打數6安打，敲出3發全壘打，打回10分打點，完成2次盜壘，這樣的表現已經相當瘋狂。更不要說他在這比賽直接完成「50轟50盜」這項無人達成過的紀錄。另外他還分別打破松井秀喜、Shawn Green等名將的全壘打和打點紀錄，並且將道奇隊送進季後賽，絕對是數據和意義兼具的棒球表演。單純以難度而論，棒球中的打擊，可能是體育運動中最困難的行為，在國家聯盟（成立於1876年）和美國聯盟（成立於1901年）的歷史加起來，史上只出現過119名不同的球員打出過6安打比賽，大谷是俱樂部最新的成員。而大谷今天不僅6打數就敲出6安打，還附帶打回了10分打點、3轟、2盜壘。換言之，即使沒有史上第一個50轟50盜（現在是 51轟51盜）賽季的歷史意義加成，單就這場比賽而論，這可能也是MLB例行賽史上前10名的進攻表現。有10人：John Reilly (1883)、Dave Orr (1885)、Henry Larkin (1885)、Larry Twitchell (1889)、Farmer Weaver (1890)、Sam Thompson (1894)、Bobby Veach (1920)、Rondell White (1995)、Ian Kinsler (2009)、Christian Yelich (2018) 。棒球歷史上唯一一位在比賽中6支6，同時打出Shawn Green，完成於2002年5月23日：Wilbert Robinson和Rennie Stennett：Cal Ripken, Jr.，他在 38 歲零 293 天的時候達成，這是大聯盟史上最年長的紀錄