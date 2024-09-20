大谷翔平打出「棒球史上最偉大一戰」是炒作？單場6安難度超想像

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（20）日在對戰邁阿密馬林魚隊比賽中敲出6安、3轟、10打點的數據，幫助道奇以20：4大勝馬林魚，大谷也達成「51轟51盜」的全新大聯盟里程碑。比賽中主播驚嘆道：「這是棒球史上最偉大的一戰」引起熱議，以在大聯盟比賽中「單場6安」的難度、以及打破各種紀錄被的意義而論，這確實是無與倫比的一場比賽。
大谷翔平史詩一戰 主播：棒球史上最偉大的一戰
該場比賽在大谷翔平敲出本季第51轟時，現場的比賽主播大喊：「這是棒球史上最偉大的一戰」，引起了球迷的討論，有些人質疑這樣的吹捧似乎是有點炒作了，但更多人認為大谷翔平此役的表現完全值得這樣的讚美。
以數據來看，大谷翔平這一場比賽6打數6安打，敲出3發全壘打，打回10分打點，完成2次盜壘，這樣的表現已經相當瘋狂。更不要說他在這比賽直接完成「50轟50盜」這項無人達成過的紀錄。另外他還分別打破松井秀喜、Shawn Green等名將的全壘打和打點紀錄，並且將道奇隊送進季後賽，絕對是數據和意義兼具的棒球表演。
單場6安難度被低估 史上僅96次
單純以難度而論，棒球中的打擊，可能是體育運動中最困難的行為，在國家聯盟（成立於1876年）和美國聯盟（成立於1901年）的歷史加起來，史上只出現過119名不同的球員打出過6安打比賽，大谷是俱樂部最新的成員。而大谷今天不僅6打數就敲出6安打，還附帶打回了10分打點、3轟、2盜壘。
換言之，即使沒有史上第一個50轟50盜（現在是 51轟51盜）賽季的歷史意義加成，單就這場比賽而論，這可能也是MLB例行賽史上前10名的進攻表現。
其他關於單場6安的有趣紀錄
有10人單場6安，同時完成「完全打擊」：John Reilly (1883)、Dave Orr (1885)、Henry Larkin (1885)、Larry Twitchell (1889)、Farmer Weaver (1890)、Sam Thompson (1894)、Bobby Veach (1920)、Rondell White (1995)、Ian Kinsler (2009)、Christian Yelich (2018) 。
棒球歷史上唯一一位在比賽中6支6，同時打出4支全壘打的球員：Shawn Green，完成於2002年5月23日
單場7安：Wilbert Robinson和Rennie Stennett
史上最老的單場6安：Cal Ripken, Jr.，他在 38 歲零 293 天的時候達成，這是大聯盟史上最年長的紀錄
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該場比賽在大谷翔平敲出本季第51轟時，現場的比賽主播大喊：「這是棒球史上最偉大的一戰」，引起了球迷的討論，有些人質疑這樣的吹捧似乎是有點炒作了，但更多人認為大谷翔平此役的表現完全值得這樣的讚美。
以數據來看，大谷翔平這一場比賽6打數6安打，敲出3發全壘打，打回10分打點，完成2次盜壘，這樣的表現已經相當瘋狂。更不要說他在這比賽直接完成「50轟50盜」這項無人達成過的紀錄。另外他還分別打破松井秀喜、Shawn Green等名將的全壘打和打點紀錄，並且將道奇隊送進季後賽，絕對是數據和意義兼具的棒球表演。
單場6安難度被低估 史上僅96次
單純以難度而論，棒球中的打擊，可能是體育運動中最困難的行為，在國家聯盟（成立於1876年）和美國聯盟（成立於1901年）的歷史加起來，史上只出現過119名不同的球員打出過6安打比賽，大谷是俱樂部最新的成員。而大谷今天不僅6打數就敲出6安打，還附帶打回了10分打點、3轟、2盜壘。
換言之，即使沒有史上第一個50轟50盜（現在是 51轟51盜）賽季的歷史意義加成，單就這場比賽而論，這可能也是MLB例行賽史上前10名的進攻表現。
其他關於單場6安的有趣紀錄
有10人單場6安，同時完成「完全打擊」：John Reilly (1883)、Dave Orr (1885)、Henry Larkin (1885)、Larry Twitchell (1889)、Farmer Weaver (1890)、Sam Thompson (1894)、Bobby Veach (1920)、Rondell White (1995)、Ian Kinsler (2009)、Christian Yelich (2018) 。
棒球歷史上唯一一位在比賽中6支6，同時打出4支全壘打的球員：Shawn Green，完成於2002年5月23日
單場7安：Wilbert Robinson和Rennie Stennett
史上最老的單場6安：Cal Ripken, Jr.，他在 38 歲零 293 天的時候達成，這是大聯盟史上最年長的紀錄