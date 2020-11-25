認識在地文化與地景 新北市圖推家庭日走讀小旅行
記者陳志仁/新北報導
calendar_today2020-11-25 16:23:46
新北市立圖書館永和分館29日在永和民族公園，舉辦「瓦磘溝河畔散步時光」家庭日走讀小旅行，邀親子一起來聽音樂、玩故事、繪畫寫生，認識中永和的母親河；凡參加活動者，有機會獲得限量豆漿券與韓國食品兌換券，活動詳請可電(02)29222409洽詢。
新北市立圖書館表示，位於中永和交界的瓦磘溝，因昔日中和瓦磘里地區曾設磘燒製磚瓦而得名，全長約五公里，是一條蜿蜒雙和的河流；「瓦磘溝」古稱「潭漧溝」，早年下游有碼頭可通行小船，是運輸用水道，為中永和甚至新店地區早期居民交通、運輸貨品的重要通路，但隨著都市的快速發展，卻越來越少人記得瓦磘溝曾經的模樣。為了讓大家可以更關心自己生長的土地，永和分館29特別舉辦「瓦磘溝」走讀微旅行，將閱讀結合在地文史；以親子共同參與的方式，帶大小朋友透過瓦磘溝的繪本故事《醜泥怪》、音樂野餐和繪畫寫生的方式，更貼近雙和母親河—瓦磘溝，也讓社區居民對瓦磘溝有更近一步的認識，體驗另類閱讀樂趣。新北市立圖書館館長王錦華說，「瓦窯溝河畔散步時光」邀請父母親利用假日陪伴孩子，透過結合閱讀的走讀活動與生活連結，認識身邊的河流「瓦磘溝」；「瓦窯溝河畔散步時光」系列活動，包括「走讀小旅行」、「《醜泥怪》出沒！親子繪本故事」、「音樂野餐」、「繪畫寫生趣」及「行動書車」閱讀趣等活動，活動訊息請至新北市立圖書館網站查詢。