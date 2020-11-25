中市教師校園露點自拍 盧秀燕：立即解聘、永不錄用
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-11-25 16:26:44
台中市西屯區某國小代課老師並兼任導師在教室內裸露下體自拍，引起震驚與恐慌，教育局對該代課教師解聘；市議員林祈烽今(25)日質詢表示，未來要如何防範類似個案再發生？學生在校園內又要如何自保求救？市長盧秀燕回應，「立即解聘、永不錄用」強勢，承諾繼續追查這位老師過去行蹤，依法嚴辦。
林祈烽說，這雖然是一件個案，但已引發家長擔憂與恐慌，未來如何在師資聘任時去防範或規範教師的個人行為，是一件很重要的事情，他要求教育局要派校外專業人士去幫學生輔導，直接由教育局指定專家學者處理，不可以都由學校單方面處理，避免官官相護的情形發生，就像電影「無聲」的劇情所描述，學生向老師求助，老師竟然回「他要向誰求助？」。林祈烽強調，校園防範與學生求救是教育局未來要儘快去做的事情，不可以讓事情發生後學生有「救助無門」的問題，這一點，教育局應趕快想出一套辦法。
盧秀燕特別感謝議員見義勇為的行為，也感謝家長的協助調查，她說，目前正對此案調查釐清中，現在的社會有些極少數的人做奇怪的事情，幸好大家都能見義勇為，很快偵破案件；今天這件事很特殊，以前都認為是校外人士，這次竟然是老師自己做，而且還是導師，所以更加可惡，教育局已立即解聘，永不錄用。
盧秀燕也說，教育局正了解和調查該名老師在校園內的舉止，以及過往的行蹤，最重要的是，要對家長和學生的安撫，教育局會迅速做了解和處理。教育局說，初步調查，這位老師坦承照片是他兩年前拍的並上傳，但這都是不應該的行為，也很可惡，他感到非常痛心，現在學校已在了解學生的狀況，只要是該教師任教的班級，不管學生有沒有情況，學校輔導室和其他專家、老師都會去了解。