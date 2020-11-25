大安龜殼園區遭偷倒廢棄物 議員要求儘速調查
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-11-25 17:30:00
台中市議員施志昌今(25)日接獲民眾陳情，大安龜殼生態園區旁風力發電機附近遭不肖份子偷倒廢棄物，隨即邀集相關單位至現場查看狀況，施志昌表示，請警察局與環保局要儘速追查不肖份子給予嚴逞，並通知國有財產署與風力發電承租土地的中威公司儘速清運，還給周遭居民與自行車遊客乾淨的環境。
施志昌指出，今天一早就接獲民眾陳情，大安龜殼生態園區遭不肖份子偷倒廢棄物，隨即尋找市警局與環保局至現場查看，此處偏僻空曠，周遭居民較少，偶爾會有騎自行車的遊客行經，人煙稀少，這樣的條件也讓不肖份子抱持僥倖心態偷倒廢棄物。施志昌要求，相關單位必須儘速追查找出真兇，並且並通知國有財產署與風力發電承租土地的中威公司儘速清運，還給周遭居民與自行車遊客乾淨的環境﹔此外，也希望可以於周遭增設監視器，防止又有不肖份子偷倒廢棄物。
環保局稽查大隊表示，從現場廢棄物內容來看，應該是營建廢棄物，遭偷倒的量大約是三台大貨車所承載的量﹔依據附近居民所述，應該遭偷倒的時間應該是11月23日至24日晚間。因現場廢棄物無法判斷是何人所丟棄，會請警局與附近廠家提供監視器畫面追查，提供給檢調偵辦。大甲警分局表示，會配合環保局調閱監視器畫面追查兇手，此外，施志昌議員提到增設監視器部分，會視明年經費狀況增設。