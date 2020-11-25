政策改變！銀保通路市占將跌破5成、3險種可望取代儲蓄險

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不過，2020年可說是充滿變化與挑戰的一年，儘管台灣相較於全球其他市場，疫情控制良好，台灣銀行保險市場仍面臨4大重要變化，包括消費者數位使用率提高，網路投保增加；政府機關全面支持保險業發展金融科技；銀行保險通路成長受到挑戰；風險意識的抬頭，消費者公平待客原則的提升及落實。
彭金隆指出， 2001年台灣公布施行金融控股公司法，金控銀行與保險可以透過共同行銷從事銀行保險業務；2003年主管機關訂定合作推廣服務規範，台灣開始全面開放銀行保險業務。到2009年銀行保險通路就已經成為台灣壽險市場第一大通路。有鑑於銀行保險市場日趨重要，2011年政治大學商學院為強化銀行保險學術、實務與政策研究，形塑政治大學商學院創新化、專業化、實務化發展特色，政治大學與法國巴黎人壽共同成立政大商學院CARDIF銀保中心，聯合推動並結合台灣銀行保險學術與實務研究，提供銀行保險政策及社會服務，同時以培養銀行保險專業人才為目的，同時，政大商學院CARDIF銀保中心每年皆提供未來展望研究報告及年度報告。
彭金隆進一步表示，面對金融保險科技浪潮的衝擊，全球銀行與保險業無不努力進行數位化與網路化轉型，但國內銀行保險的數位發展，不論在數位工具的使用或數位化的程度上都偏低，進展也相對緩慢，未來造訪實體銀行的客戶將會越來越少，現階段高度依賴實體銀行的銀行保險業務也將會逐步喪失通路銷售優勢，因此未來銀行保險業務勢必得朝向數位銀行保險（e-bancassurance）轉型。而為找出延續銀行保險業務的方法並應對網路或數位銀行發展的趨勢，將會是銀行保險發展的重大挑戰。
根據政大商學院CARDIF銀保中心公布2020銀行保險通市場意向調查結果顯示，有60%受訪者對明年銀行通路的保費收入依舊不樂觀，並有75%認同銀行銷售保障型商品是一種趨勢，而3大險種包括保證給付投資型、投資型保單及外幣保單有望取代現行類定存儲蓄保險商品，但也有75%及59%的人覺得銀行行比較適合銷售房貸壽險及年金保險，最不擅長的是銷售醫療相關保險。
展望未來，彭金隆也提出7大方向，包括一、受到全球經濟、台灣監理機關政策緊縮IFRS17接軋及新冠肺炎疫情影響，今年至明年壽險保費收入將持續下滑，但健康保險、投資型保單及保障型壽險商品比重將提高。二、2021年雖然保德信人壽即將出售，但展望2021年保險市場參與者變化不大，集中度將持續提高。此外，國際情勢及新冠肺炎疫情影響，保險業海外拓點會受到影響。
三、保險經紀人及代理人家數與其登錄業務員人數有增加趨勢，但整體環境不利小規模保險中介人生存，加上政策有意提高新設立門檻，保險中介人趨向於往大型化發展，長期保險中介人家數可能減少。
四、台灣監理機關強制增加儲蓄商品保障額度的政策，對保險市場產生重大影響，而且在新制資本適足規模（ICS）、IFRS17施行及保險業投資轉趨嚴格等原因下，展望未來保險業資產增長將減緩。
五、台灣保險市場通路中長期仍由保險公司業務員通路及銀行通路兩者為之，合計市場占有率90%以上情形，短期不會改變，但受到金融科技與監理開放的影響，未來保險公司及保險經代通路的業務人員可能朝降低趨勢發展。
六、因政策壓抑高儲蓄保單銷售，加上壽險業為因應IFRS17及ICS接軌等影響，2020年銀行保險通路市場占比預計仍將下滑，可能創下10年新低在50%以下。2021年若無明顯政策改變，以及替代儲蓄型商品的主力產品出現，銀行通路市場占將隨業務員通路及傳統保經代通路逐年提升，而持續下滑，壽險市場通路洗牌態勢明顯。
七、2020至2021年因監理政策因素，保險市場保障型商品的銷售比重將持續成長，然此類型產品銷售，特別是健康險及意外傷害險部分，仍以傳統業務員及保經代通路較具優勢，銀行為維持其通路優勢與收入，預計將逐步強化保障型商品的銷售與商品多元性方向發展，但受限於銀行通路的條件，通路轉型有其一定難度。