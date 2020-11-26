五旬婦人懷胎十月？　子宮肌瘤比雙胞胎還大

56歲黃姓婦人，日前因上腹痛、不舒服至腸胃科就醫，檢查有異轉至婦產科做進一步檢查，經腹部超音波及電腦斷層，發現子宮上長了一顆直徑27公分，重達7.9公斤的子宮肌瘤，比雙胞胎還大，經過二小時的進行子宮全切除手術，才順利將這顆巨瘤取出，送驗病理報告確定是良性子宮肌瘤。

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婦產科醫師魏沛秝表示，黃姓婦人其實早在五年前於外院就醫檢查時，醫師就告訴她有肌瘤要開刀，但她因為害怕一直拖到現在，直到上腹痛才來看醫生，透過檢查才發現，她的子宮肌瘤已經大到像懷胎十月那麼大，頂到她的橫膈膜，嚴重壓迫到她的上腹部及膀胱，才會造成她上腹痛及頻尿等不適症狀。提醒有子宮肌瘤的女性，一定要定期追蹤，才能隨時掌握肌瘤狀況，避免大到影響身體健康，壓迫到其他器官。

魏沛秝表示，子宮肌瘤是女性很常見的婦科疾病，40歲以上有近4成的人有子宮肌瘤，隨著年紀增長，女性長肌瘤的情況更普遍。目前對於子宮肌瘤的成因尚不明，但是卻發現會遺傳，如果媽媽有子宮肌瘤，女兒也往往都會有肌瘤。一旦出現月經經血過多、月經來會引起經痛，或是有壓迫感，可能產生頻尿或是壓迫疼痛等症狀時，就需立即就醫處理，千萬不要像黃姓婦人一拖再拖。

魏沛秝指出，雖然子宮肌瘤以良性居多，但是仍有千分之三的惡性機率，所以千萬不要輕忽，呼籲女性，每年做子宮頸抹片檢查時，也要搭配做陰道的超音波檢查，檢查有沒有子宮肌瘤、卵巢囊腫、巧克力囊腫等婦科疾病，早期發現早期治療。