男星英雄救美擄獲芳心　佘詩曼和他大談姊弟戀

古裝大戲《燕雲台》由唐嫣、竇驍、佘詩曼、經超等人主演，唐嫣演繹歷史上著名遼國蕭太后傳奇的一生，佘詩曼與盧杉則飾演她的大姊與二姊。該劇劇情高潮迭起，佘詩曼得知自己丈夫是被唐嫣一箭射死，自請鎮守北方，後又因愛上馬奴盛一倫而與唐嫣姊妹情決裂，徹底黑化，佘詩曼眼見自己親妹盧衫毒殺小妹唐嫣不成，看著自己守護的親情分崩離析，最後妹妹也死在自己懷中，每一個細節的眼神變化都十分到位，強大演技讓網友折服，網友盛讚：「滿眼都是戲！」

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▲佘詩曼（右）含情脈脈地看著盛一倫。（圖 / WeTV提供）

× ▲佘詩曼（右）含情脈脈地看著盛一倫。（圖 / WeTV提供）

佘詩曼在《燕雲台》與自《太子妃升職記》爆紅的盛一倫談戀愛，兩人初遇男方就上演英雄救美，盛一倫露出精壯胸肌救下差點墜馬的佘詩曼，並嘴甜：「你從我身旁經過便帶走我的心」，笑虧她是：「馬藝不佳的落馬女子。」讓佘詩曼動了心，兩人星夜談心，大談姊弟戀，佘詩曼甚至在草原上躺在男方的腿上，傾訴愛意。網友打趣：「小狼狗又甜又MAN誰不想擁有！」

▲ 佘詩曼（左）依偎在盛一倫胸膛。（圖 / WeTV提供）

× ▲ 佘詩曼（左）依偎在盛一倫胸膛。（圖 / WeTV提供）

此外，佘詩曼受訪時被問到現在還會因什麼事情感到焦慮？她說，以前不用等人找你拍戲，現在要等一下，認為要學會去接受，在等待時間，可以培養興趣，或是去陪伴家人，表示自己現在想學衝浪。被問到雙11當天有沒有瘋狂購物？她回憶起第一年工作時，有多少花多少，年底收到一封信發現要交稅，當下都慌了，「我沒存錢，一分錢都沒有」，自此開始懂得存錢。