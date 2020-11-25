國台辦批中天案打壓異己　NCC：有些國連申請執照都不行

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當被問到是否有請業者來會內「喝咖啡」時，NCC發言人翁柏宗強調，確實有請中嘉相關負責人到會陳述意見，但僅是針對麗冠換照，並未談到52頻道一事。
至於媒體報導稱，NCC主委陳耀祥找中嘉高層洽談，希望以公廣集團內的華視進駐52頻道，甚至明示此事為「府方意見」。對此，NCC今也發表聲明稱，「其純屬虛構」，先前呼籲在52頻位空缺上能「給公廣集團一個機會」，是委員經過溝通，對於未來空缺頻位所做的建議，並沒有媒體所稱有「指定系統業者上架特定頻道」、「府方意見」等情事；且該會尊重系統與頻道業者的商業機制，目前部分系統業者已送頻道變更申請案至該會，NCC將依相關規定進行審議。
翁柏宗也表示，截至今日為止，除了中嘉申請寰宇新聞進駐52頻道外，還有大豐、台灣寬頻通訊（TBC）等業者遞件，並不會設定收到幾家業者申請後截止，也不會撤件；NCC會依照相關法規，評估該頻道區塊是否符合民眾收視習慣，也會徵詢地方政府意見，同時考量該頻道能否增進產業競爭力、促進內容多樣性，並確保該台符合公共利益。
至於中天向台北高等行政法院遞狀聲請假處分，翁柏宗說，尊重中天在救濟期間所行使的任何權益，不過行政處分沒有經過法院、行政機關撤銷，仍是具有拘束能力；該案已經進入司法救濟程序，NCC會依法向法院提供專業意見，至於後續結果如何，要看法院裁定內容而定，NCC並不會對任何臆測情境做出回應。
另外，國台辦發言人朱鳳蓮今日於例行記者會上表示，台灣有關部門審查中天新聞台「換照」案，已經引起台灣社會各界普遍質疑和強烈批評；民進黨當局此舉是用政治手段來打壓異己，相關部門完全是按照劇本演出，完成所謂的「政治任務」。
對此，翁柏宗回應，我國是民主國家，而NCC是合議制的獨立機關，是依照換照相關的管理辦法進行審查，且審查的項目與評定基準都可受公評，並未有審查任何電視台的政治立場，「不像有些國家，連申請都沒辦法」。
至於前立委黃國昌向NCC發函檢舉TBC股權交易的違法舞弊一事，翁柏宗說道，感謝黃國昌對整個有線電視業者經營環境的關心，目前該案正在行政程序當中，對於他所提意見，NCC會進行行政調查，也會請當事人、利害關係人向會內提出意見，至於詳細結果如何，由於目前委員仍在審議當中，不便對外說明。