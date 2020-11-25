國會空轉12次！民進黨團議場卡位 拚星期五讓蘇揆上台
國會空轉12次！民進黨團議場卡位 拚星期五讓蘇揆上台
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-11-25 17:21:12｜update2020-11-25 17:56:55
朝野對抗含有萊克多巴胺的美豬進口，自9月22日起，只要院會安排行政院長蘇貞昌來院報告，國民黨團便杯葛議事，截至目前已經12次、超過2個月。民進黨團今（25）日採取行動，黨團幹部鄭運鵬、莊瑞雄、蘇巧慧、郭國文、黃世杰下午4點45分到議場門口排隊，打算搶先進場，確保蘇貞昌第13次不再白跑，民進黨團書記長莊瑞雄表示，如果國民黨團想衝突，他們也鬥志高昂。
民進黨團幹事長鄭運鵬表示，稍早跟黨團總召柯建銘開會，臨時才決定要先來排隊，「執政黨就是時間換空間，國民黨團杯葛12次，超越所有人可以理解的狀況。」鄭運鵬說他們不以衝突為前提，接下來會通知黨團成員，透過排班排隊的方式確保蘇貞昌禮拜五能順利上台。鄭運鵬表示，從來沒有施政報告、總質詢是在台下有人叫囂的情況下進行，但如果民進黨團都已經提早花了2天的時間卡位，國民黨團還要蓄意搗亂，到時候所有媒體、全國人民都看在眼裡，「如果國民黨要拿武器道具來衝突，我們就現場見招拆招。」立委郭國文則補充「基層已經罵翻了，該去面對問題，需要清場（就清場）。」而在民進黨團幹部開始排隊後不久，柯建銘也到現場，柯建銘表示國會要正常運作，國民黨如果有意見，就透過質詢把蘇貞昌問倒，由全國人民來評斷。