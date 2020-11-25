低碳旅遊　嘉旅客享飯店租賃電動機車

為提升嘉義觀光便利，並打造低碳城市，綠悠遊公司25日在智選假日酒店舉辦「低碳旅遊 智慧選嘉」合作記者會

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嘉義市長黃敏惠、旅館商業同業公會李素珍理事長等眾貴賓共同見證之下，宣布綠悠遊公司與智選假日酒店等八家飯店業者合作，並簽署合作備忘錄，成為合作夥伴，結合住宿與電動機車租賃，增加民眾觀光旅遊之便利性。

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黃敏惠表示，「低碳城市」是吸引旅客來嘉旅遊重要的因素之一，今天很高興在地旅宿業者結合綠悠遊公司共同推動低碳旅遊，而且價格優惠，讓大家慢遊嘉義市、欣賞深度嘉市之美；跨域整合之下的共享經濟，不但使觀光交通更加趨於完善，更為城市的環保盡一份心力，希望未來能有更多業者共同加入，彼此攜手合作打造宜居、宜遊的低碳城市。

綠悠遊公司陳慶全總經理表示，我們在嘉市八家飯店導入了電動機車的租賃，希望滿足來嘉旅遊低碳的最後一塊拼圖，因為嘉市電動公車是目前普及率最高的，未來還要導入YouBike 2.0，希望電動機車在飯店租賃的服務，滿足旅客來嘉旅行的低碳旅行，不帶來污染；輕型的電動機車3小時只要49元、時下流行的Gogoro 3小時也只要149元；接下來我們會結合之前推的APP，將消費和租車整合，希望來嘉旅行是輕鬆、愉快的事。APP的名稱為Rilink，下載APP後所提供的服務為租借流程、道路救援、故障排除及車子清潔，有別於傳統機車租賃的是，飯店24小時服務，還有租借流程都是五星級的服務，提高顧客的滿意度。