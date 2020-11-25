廣編／疫情下直銷業異軍突起　天麗生技年會破記錄

2020年全球因為新冠疫情各行各業經營環境變得嚴峻，但仍有在逆境中力爭突圍的企業，天麗生技即為一例。成立於2009年的天麗生技，長期致力於改善消費者膚質，並與國際知名生化科技公司Solabia合作，採用低溫急速植物萃取冷凍的技術研發一系列產品，擁有會員之高忠誠度。依據「直銷世紀」雜誌報導天麗生技2019年營業額為7.06億，成功進入台灣前30大直銷風雲榜。2020年營業額目前已經來到16億，預計來年能夠挺進前20大，成長爆發力驚人。天麗生技磨劍10多年來，專注於產品品質的改善，以及提供健全的制度給會員，因此雖然低調經營，但業績仍逐年成長。

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天麗生技除了經營事業，也重視社會企業責任，今年10月因為疫情不能安排會員出國旅遊，天麗生技包下了郵輪並招待了許崑源慈善會、紅十字會育幼中心慈暉園、平安基金會身心障礙關懷中心、唐寶寶天公仔子愛心園、關懷弱勢婦女團體、新北市蘆洲區體育會身心障礙運動委員會、張老師基金會、台灣關懷弱勢協會，共128位大小朋友同遊，並耗費鉅資在花蓮站安排了煙火表演，令人印象深刻。而在直銷產業最重要的年度表揚大會，更宣示了未來將持續支持婦女公益團體，這與10多年來一直都努力在造福女性同胞的，天麗宗旨相當符合，2020年大會中天麗生技就由王宗易執行長代表贊助了「現代婦女基金會」，希望能一起幫助台灣弱勢婦女。

2020年的天麗年度大會整體規模突破3000人參加，會中邀請宋坤傳藝、藍樂樂團、法老與舞姬、以及深受歡迎的鐵肺王子楊培安進行熱情演出，現場頒獎總獎額超過千萬，其中個人最高榮譽的業績更高達2億多，勝過非常多中小企業的營業額。當天氣氛熱烈激昂，大大地激勵了會員為明年目標而努力。