手指點起來！「小夢想．大志氣」追夢計畫就差你一票

ONE PIECE《航海王》中，「每個人都有夢想，去實現吧！」這句話，鼓舞了許多年輕孩子們努力追求自己的夢想，不過除了努力，夢想有時更需要旁人的支持與鼓勵。安麗希望工場慈善基金會每年備受矚目的「小夢想．大志氣」追夢計畫，就是要給予有夢想的孩子們一臂之力。

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「小夢想．大志氣」追夢計畫徵選活動今年邁入第8年，追夢計畫也累積贊助了36件計畫、幫助了3,123位來自全台各地的兒少，累積贊助金額達4,582萬。透過基金會的運作，結合安麗公司、直銷商及社會大眾的愛心，一同幫助弱勢、資源稀缺的孩童和青少年勇敢追夢、實現自我，更提供他們翻轉未來的機會；去年起更將計畫延伸至青年培力，鼓勵青少年培養發展多元能力，改變生活現狀，進而回饋社會。

今年，經過專業評審團審查，從近200件優秀作品中脫穎而出的十組追夢團隊已經出爐，決選將採網路投票（佔40%）及評審面試（佔60%）綜合評分，選出五組獲獎團隊。即日起至12月10日中午12點，邀請您每天上網投票，幫助他們勇敢追夢、實踐夢想；12月10日當晚6點，在「安麗希望工場慈善基金會」臉書粉絲團上，將直播「2020希望工場追夢派對」，由莎莎擔任主持人，首度以LIVE直播揭曉今年追夢得主，安麗紐崔萊品牌大使，同時也是四大極地超馬世界總冠軍陳彥博，還有其他知名藝人，也會親臨現場分享追夢歷程，並為追夢團隊加油打氣。



▲2020「小夢想．大志氣」追夢計畫，邀您上網投票，用行動支持孩子們的夢想！12/10晚上6點歡迎關注線上直播，一起為追夢團隊喝采！（圖／資料照片）

今年入選的10組決選團隊各有特色，可大致分為三種類別。第一類，透過戲劇、音樂、運動、分享等多元化的方式，送愛啟發偏鄉學童，入圍決選的有：替偏鄉孩童「創造生命中的第一場戲」的秋野芒劇團；透過音樂營與長期社團訓練，培養孩子對音樂的興趣，從而遠離毒品誘惑的愛樂福逐夢少年計畫；經由完整專業的排球訓練，培養孩子運動精神的屏東三地門賽嘉國小；以及送身心受限講師到偏鄉演講，用自身的經歷來激勵弱勢孩童的彤鳥社會企業。





第二類，著重於激發孩子潛能，鼓勵孩子們克服逆境、培養正向精神，體驗豐富人生。入圍決選的團隊包括：Ibu原鄉兒少生涯教育協會的「在田間唱出未來藍圖」計畫，經由知識與實作同步接軌的職涯學習課程，為原鄉青少年培力；彰化縣水尾國小「水噹噹」無人機隊，讓偏鄉孩童在老師引導下深入探索科學，自行組裝和飛行無人空拍機，進而認識關懷所在環境；小草書屋透過「小草餐廳-夢想開飯」計畫，提供新北三峽高關懷學童陪伴以及多元培力課程；知名逆風劇團也預計透過「藝啟追夢，讓非行也能飛行」計畫，讓中輟生及高關懷青少年從戲劇、視覺藝術重建自信與自我認同，創造自己的舞台。





第三類則是大專學子們，致力於推動社會進步的構想。入圍決選的團隊有：台大杯特社「uCup 循環租借杯」計畫，藉由在校園內設立租借環保杯的自動販賣機，減少免洗杯的使用；而台北醫學大學楓杏社會醫療暨醫學知識推廣服務隊，則打算前進澎湖舉辦醫學體驗營，散播醫學知識的種子，更給予菊島青年學子築夢踏實的方向與勇氣。





這些追夢團體需要您的熱情支持，幫助他們與夢想更靠近，請按以下連結每天投票，並於12月10日晚上6點準時收看直播、抽好禮，一起為他們加油打氣！