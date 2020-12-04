愛上雞翅的理由Top5 　網友看完狂喊：宵夜就想吃

台灣人有多愛吃雞肉，看看這些數據就知道！不管是炸的、烤的還是糖醋、三杯，雞肉不管是在雞排攤、速食店還是餐廳，都深受台灣人喜愛，但吃哪個部位最內行，相對比較高價的雞腿肉，不少網友更推雞翅。根據DailyView網路溫度計日前透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查發現，不少人特別喜歡雞翅，理由不外乎肉質鮮嫩多汁、相對平價、搭配可樂超絕配、烤肉餐桌少不了，更是小酌的必搭美食，光想到就讓人口水直流。

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香烤入味、酥嫩多汁，又不至於太多罪惡感的雞翅，讓許多吃貨網友都愛不釋口，在「網友公認愛上雞翅前五大原因」的調查中可以發現，網友喜愛的原因就是肉質鮮嫩多汁，對比雞腿相對平價，又能吃到雞肉的美味，啃起骨頭療癒超爽感，不管是下午時刻微飢餓時來上一份、平時生活洩壓爽爆吃，或是與三五朋友聚會時搭配可樂、小酌，雞翅都是桌上必備的美味之一。

雞翅除了可以紅燒、滷味之外，不少網友也提到麥當勞的雞翅分享盒，尤其是經過先烤後炸的雞翅，完美的將雞肉的鮮甜肉汁包覆於酥脆的外皮中，吃起來肉嫩多汁、香氣四溢，搭配碳酸飲料的氣泡感，釋放出一股新鮮感，再來幾隻多汁鮮嫩的雞翅都沒問題，讓人忍不住一翅接著一翅，不小心就嗑上個12塊也不是問題，就有網友提到「不知道為什麼麥的雞翅就是特別多汁」、「雞翅分享盒CP值真D高」、也有網友提到，「終於有人關心雞翅了是不是QQ 雞翅控的心聲被聽到了」、「雞翅控+1 有雞翅我就讚爆」。





其實，大家都以為雞腿控的比例遠遠大過於雞翅控，但喜歡吃雞翅的消費者其實大有人在，麥當勞甚至有2種口味的雞翅分享盒，讓消費者可以一次購買12塊雞翅加1包大薯，250元有找，還可享指定飲料買1送1，近期還推出買分享盒加點飲料買1送1再送限量「分享袋」的優惠，讓喜愛雞翅的的網友們都大喊相當划算。





到麥當勞點份酥嫩鷄翅或勁辣香鷄翅分享盒，不論是料理人或是愛品嚐的吃貨，好入味又能有多種變化的雞翅，都是一大優點。