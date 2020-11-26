印度「泡泡河」細菌量驚人 居民不畏臭味汙染照常沐浴
印度「泡泡河」細菌量驚人 居民不畏臭味汙染照常沐浴
四方報/綜合報導
calendar_today2020-11-26 07:00:00
遠看十分美麗的泡泡河，其實背後的汙染程度非常驚人，當地學者實測細菌含量超過可供沐浴用水正常值的三千倍。位於印度南部城市孔拜陀市(Coimbatore)的諾亞爾河（Noyyal），是印度聖河「恆河」的支流，雖然佈滿工業泡沫，當地人仍前往祭拜或是沐浴。
諾亞爾河的水已被汙染成深黑，上面覆蓋的白色泡沫，是附近紡織廠隨意排放的工業廢水，嚴重汙染不但導致臭味薰天，同時造成當地居民不少困擾。原來河水會散發出大量惡臭，居民無法解決臭味困擾，而孩童的皮膚時常生病，部份居民們紛紛呼籲印度的政府相關單位能夠處理。「晚上要睡覺也很困難，因為髒水導致太多蚊子產出。」居民接受當地媒體採訪時表示。由於白色泡沫覆蓋龐大，有風吹來時，甚至會隨風四處飄散，等同於即使不下去河裡，汙染仍會飄到各家各戶。
即便汙染如此巨大，仍有部份當地人照常前往泡泡河沐浴或喝水，因為諾亞爾河是恆河的支流。在印度人心中，恆河佔有十分崇高的地位。
恆河是印度北部的大河，也是印度文明的發源地之一，更是印度教徒心目中的聖河，印度教徒認為，在恆河沐浴、喝聖水，可以洗滌罪惡，並且幫助他們從輪迴中解脫。但是，科學家發現，恆河充滿「天文數字般」的超級細菌，就算是靠近源頭的地方，也可驗出大量抗藥性細菌。不過，印度人還是愛喝恆河的水，就連印度郵局也正式出售罐裝的恆河水，在部份電商網站上都可以買到，目的是希望所有的印度人都能享用到恆河聖水。一位來自聖城瓦拉納西（ Varanasi ）的65歲攤販說：「恆河是我們的母親，喝她的水是我們的命運。你只要信念堅定，這水就是安全的。」