影／台製動畫《FOOD超人》　獲頒第55屆電視金鐘獎

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▲風車圖書董事長許丁龍(中)感謝陳志隆老師(右)、吳旻書(左)參與FOOD超人動畫。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.25）

× ▲風車圖書董事長許丁龍(中)感謝陳志隆老師(右)、吳旻書(左)參與FOOD超人動畫。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.25）

台製動畫

，以台灣特色食物包子、油條、粽子等為主角，故事內容以食安、環保、科學等知識為主軸，今年獲得第55屆電視金鐘獎「動畫節目獎」肯定，而幕後推手就是來自大葉大學多媒體學成副教授陳志隆擔綱編劇分鏡等角色。

▲大葉大學多媒體學程陳志隆老師畫的分鏡圖。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.25）

× ▲大葉大學多媒體學程陳志隆老師畫的分鏡圖。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.25）

許丁龍指出，

是風車圖書原創的品牌肖像，一開始是幼教商品與書籍，後來邀請大葉大學多媒體數位內容學位學程陳志隆擔任編導、劇本撰寫與團隊參與分鏡，

2018年起，陸續在公共電視、東森幼幼台頻道上播出，今年是

二度入圍電視金鐘獎，謝謝長期支持的大朋友、小朋友，沒有你們就沒有

。

▲大葉大學校長梁卓中(左)頒發榮譽顧問聘書給風車圖書董事長許丁龍。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.25）

× ▲大葉大學校長梁卓中(左)頒發榮譽顧問聘書給風車圖書董事長許丁龍。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.25）

梁卓中表示，該動畫一推出就受到家長與小孩的歡迎，並榮獲2018年義大利「奧尼羅斯影展」最佳動畫獎、美國「南部電影節」最佳動畫大獎等，陳志隆也獲頒美國南方電影節最佳編劇，此次再獲電視金鐘獎，也讓世界看見台灣的文創軟實力。

陳志隆指出，風車圖書打造的

品牌肖像，選用台灣特色食物包子為造型，從幼教商品出發，風車圖書創意總監許文勝斥資製作，以台灣特色食物包子、燒餅、油條、蛋餅、粽子為主角，故事內容涵蓋食安、環保、科學等知識，寓教於樂，這是台灣出版跨足動畫的首例，不僅收視屢創佳績，更獲國際影展肯定，讓台灣原創動畫被世界看見。

▲風車圖書攜手大葉大學，創下出版社奪金鐘獎紀錄。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.25）