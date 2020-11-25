比百貨周年慶還划算！ 家樂福犯規　換購竟推KANGOL潮包

一個人的穿搭品味，端看從身上的裝束、配件，能否與自己的氣質相輔相成，「包包」更是能快速提升格調，又能輕鬆轉換造型風格的不敗單品。其中這個從國外紅到台灣的潮流品牌，你絕對不容錯過！象徵潮流與經典的不敗意義，誕自英國的品牌「KANGOL」，在名人圈裡掀起一股時尚風潮，從藝人到網紅無不視為百搭單品，就在許多人開始注意這個品牌之際，家樂福日前宣布，將與KANGOL攜手祭出8款潮流包，以會員紅利點數加價購，就能以低於市價近5折入手，時髦、百搭的休閒潮包。

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說起KANGOL這個品牌，相信多數人是近來在臉書、IG中看到名人分享，才有所關注、喜愛，其實，這個品牌在嘻哈、潮流圈裡，可是有著舉足輕重的地位。回溯至1938年，由Jacques Spregen打造的英國經典品牌，因二戰中為英國軍隊提供貝雷帽而嶄露頭角；1948年奧林匹克開幕儀式中，當時英國隊選用KANGOL貝雷帽做為統一形象，該品牌逐漸與運動風格結合。除了在軍事、運動界現身，1987年黛安娜王妃出席桑德赫斯特皇家軍事學院的活動，頭上戴的就是設計師Graham Smith的 KANGOL帽子。在那之後，該品牌受到演藝圈名人，如披頭四、瑪丹娜、山繆·傑克森等尚潮流人士與明星青睞，直到如今。

KANGOL創立至今結合藝術、音樂、運動和時尚各個方面多元性發展，更進軍亞洲市場，設立品牌店、百貨設櫃，甚至進入「家樂福量販店」，這次會員專屬點數換購活動不換鍋具餐廚家電、而是變成時下最火的KANGOL包，當中最吸睛的就是只要有1萬～3萬點的紅利點數，就能以近5折的價格帶走想要的潮流包款。



▲「防潑水尼龍包」加購價1000有找，不管穿梭都市或郊外旅行，都能成為現下最佳的穿搭單品。（圖／品牌提供）

可別以為換購的品項只有一兩款，攤開清單一看，包括織帶帆布包、經典帆布側背包、防潑水小包、多功能單肩包、LOGO陣列帆布包、防潑水尼龍包等8款KANGOL包提供換購，加購金額大略在499到999元之間。其中讓人眼睛為之一亮的「防潑水尼龍包」加購價1000有找，以黑色為基底，搭配簡約的質感LOGO金屬標與質感五金扣環，大容量主袋輔以方便收納的前袋，不管穿梭都市或郊外旅行，都能成為最佳的穿搭單品。



▲８款包全台各限量2000到5000個不等，還再觀望的消費者可別錯失了。（圖／品牌提供）