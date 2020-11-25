梅根自曝7月曾流產失去第2個孩子！緊抱長子跌坐在地

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梅根自曝7月曾流產失去第2個孩子！緊抱長子跌坐在地

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-11-25 18:05:29｜update2020-11-25 18:13:13

梅根哈利王子
▲英國哈利王子妃、薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan Markle）於《紐約時報》撰文分享流產的經歷，鼓勵大家在新冠肺炎疫情下互相關心。（圖／美聯社／達志影像）
英國哈利王子妃、薩塞克斯公爵夫人梅根（ Meghan Markle ）今（ 25 ）日在《紐約時報》的讀者投書中撰文，表示在 2020 年，痛苦與失去折磨我們每一個人，並透露自己曾於 7 月流產，並為此感到敢以忍受的悲傷。梅根形容當時自己抱著長子亞契（ Archie ）心裡明白，自己正在失去腹中第二個孩子。
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據《紐約時報》，梅根寫道自己在 7 月一個平常的日子，做著日常會做的事情：餵狗、吃維他命、找到不見得襪子、整理桌子下的蠟筆，並在從嬰兒床抱起亞契前，綁起自己的馬尾。在換過兒子的尿布後，梅根感受到自己抽筋了，並且跌坐在地板上。她唱著搖籃曲試著保持鎮定，但心裡明白正在失去腹中的第二個孩子。
幾個小時過後，梅根躺在醫院內並握著哈利王子的手，兩人都流著淚，她親吻哈利王子的手掌、指關節以感到冷靜。梅根說自己當時看著白色、冰冷的牆壁，思考兩個人如何從這個悲傷中療癒，她想起去年與哈利前往非洲長途旅行，當時以母乳餵養亞契的她感到非常疲倦，但仍在公眾面前打起精神。

▲梅根的眾多行徑引發女性厭惡。（圖／美聯社／達志影像）
▲梅根與哈利王子、亞契的合照。（圖／美聯社／達志影像）
一個記者問她「還好嗎？」梅根如實回答，沒想到引起許多長輩、同為母親的人們的共鳴。梅根形容，「失去孩子是無法承受的悲傷，很多人也許經歷過但很少人談論過」梅根感謝那名記者提出這個問題，她意識到療癒傷痛的開始，要從一個小小的問題「你還好嗎？」開始。

梅根表示，今年帶給許多人失去、傷痛，新型冠狀病毒（ COVID-19 ）讓許多人失去生命。梅根也提及今年引起全球關注的反種主義示威，遭到警方射殺的非裔女性泰勒（ Breonna Taylor ）、佛洛依德（ George Floyd ）引起民眾激憤。面對社會日益深化的分歧、加上疫情讓人們前所未有的感到孤寂。

梅根在文中指出，每 100 名婦女就有 10 至 20 名女性會流產，但社會仍恥於討論這個問題，讓這些女性只能獨自悲傷。梅根認為，有些人必須勇敢的分享這些生命故事，並且鼓勵大眾分享痛苦，今年感恩節，哈利與梅根希望大家從問他人「你還好嗎？」開始療癒的第一步。
▲2020年是動盪的一年，經歷社會分裂、BLM反種族主義示威、COVID-19大流行，梅根鼓勵大眾透過簡單的一句「你還好嗎？」開始療傷的第一步。（圖／翻攝自《紐約時報》）
▲2020年是動盪的一年，經歷社會分裂、BLM反種族主義示威、COVID-19大流行，梅根鼓勵大眾透過簡單的一句「你還好嗎？」開始療傷的第一步。（圖／翻攝自《紐約時報》）
 
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