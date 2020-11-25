梅根自曝7月曾流產失去第2個孩子！緊抱長子跌坐在地

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幾個小時過後，梅根躺在醫院內並握著哈利王子的手，兩人都流著淚，她親吻哈利王子的手掌、指關節以感到冷靜。梅根說自己當時看著白色、冰冷的牆壁，思考兩個人如何從這個悲傷中療癒，她想起去年與哈利前往非洲長途旅行，當時以母乳餵養亞契的她感到非常疲倦，但仍在公眾面前打起精神。
一個記者問她「還好嗎？」梅根如實回答，沒想到引起許多長輩、同為母親的人們的共鳴。梅根形容，「失去孩子是無法承受的悲傷，很多人也許經歷過但很少人談論過」梅根感謝那名記者提出這個問題，她意識到療癒傷痛的開始，要從一個小小的問題「你還好嗎？」開始。
梅根表示，今年帶給許多人失去、傷痛，新型冠狀病毒（ COVID-19 ）讓許多人失去生命。梅根也提及今年引起全球關注的反種主義示威，遭到警方射殺的非裔女性泰勒（ Breonna Taylor ）、佛洛依德（ George Floyd ）引起民眾激憤。面對社會日益深化的分歧、加上疫情讓人們前所未有的感到孤寂。
梅根在文中指出，每 100 名婦女就有 10 至 20 名女性會流產，但社會仍恥於討論這個問題，讓這些女性只能獨自悲傷。梅根認為，有些人必須勇敢的分享這些生命故事，並且鼓勵大眾分享痛苦，今年感恩節，哈利與梅根希望大家從問他人「你還好嗎？」開始療癒的第一步。