桃市清潔隊員榜單出爐 前140名錄取者明年1月上工
桃市清潔隊員榜單出爐 前140名錄取者明年1月上工
記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-11-25 18:50:00
桃園市環保局今(109)年清潔隊員公開甄選，歷經體試、筆試兩階段測驗後，錄取結果於今(25)日出爐，6500多名考生中，總計有350位考生脫穎而出，環保局表示，目前稽查大隊約有140名職缺，將依成績排序通知，前140名錄取者預計於明年1月到任，環保局提醒錄取者備妥身分證明文件、加分文件正本、近3個月健康檢查報告等文件，方可完成報到手續
環保局長呂理德指出，這是桃園市升格直轄市後第三次清潔隊員公開甄選，今年招考的應考人數為6,514人，創歷次報考人數新高，最終進入第二階段測驗有1,410人，實際到考人數達1,378人，到考率高達98%，最後錄取350人，錄取率為5.3%，競爭之激烈不亞於國家考試。呂理德表示，每年約有80位至100位清潔隊員退休，今年招考清潔隊員裡，包含一般組320名及原民組30名，環保局會視各區中隊隊員退（離）職狀況，依成績排序遞補進用；前140名錄取者預計於明年1月上工，所有錄取員額預計於2年內進用完畢，考生可於網站查詢榜單( https://tydep109.twrecruit.com.tw/news/ )。