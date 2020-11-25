清大教授出書《擁抱暗黑》抗藍害　推廣有益類燭光燈源

長期推動無藍害及類燭光(OLED)的清大材料系教授周卓煇，累積多年藍光害和類燭光的研究成果，近日出版《擁抱暗黑》新書，榮登暢銷書排行榜，他致力推動無藍害光源多年，獲校方支持推動智慧校園，率先在校園相思湖建置47盞無藍害的類燭光燈源，同時呼籲要擁有健康，就應擁抱暗黑，遠離3C電子照明光害。

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▲清大材料系教授周卓煇長期推動無藍害的類燭光燈源，也在清大相思湖更換47盞類燭光燈源，讓學生老師能擁抱無藍害的環境。(圖/記者金祐妤翻攝,109.11.25）

× ▲清大材料系教授周卓煇長期推動無藍害的類燭光燈源，也在清大相思湖更換47盞類燭光燈源，讓學生老師能擁抱無藍害的環境。(圖/記者金祐妤翻攝,109.11.25）

周卓煇說，擁抱暗黑可以讓人健康、長壽與美麗，他在《擁抱暗黑》這本書中，提到多位名人擁抱暗黑、好好睡覺的抗癌故事，甚至提到光害對人類健康的危害，與讀者分享他多年研究藍光對人體造成的健康傷害等情形，像會造成眼睛病變、乳癌和攝護腺癌等，只有減少光害並擁抱暗黑，就能享受擁有健康的秘訣。

周卓煇說，這本書不是教科書，沒有艱深的學術理論，反而是以淺顯易懂的故事人物案例，分享個人好好睡覺及擁抱暗黑、拋開電子照明及3C產品帶來的好處與效益，更提供方法，讓讀者從生活中學習暗黑學，從而擁抱健康。

除推廣暗黑學，周卓煇這幾年也推動無藍害的類燭光燈源運動，像去年在新竹縣司馬庫斯打造第一條無藍害的類燭光路燈，今年他也獲清大校方支持，在清大校園內的相思湖，換掉白色且燈光強勁的燈泡，改用溫和的類燭光燈源，47盞類燭光的燈源已全面換好，如今夜晚走在清大校園散步，可在相思湖畔，感受真正的燭光大道，不受藍光侵害。