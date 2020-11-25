泰國12名學運領袖被控涉「不敬罪」！恐面臨15年徒刑

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泰國12名學運領袖被控涉「不敬罪」！恐面臨15年徒刑

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-11-25 18:51:36

泰國學運
▲泰國抗議者高舉代表3大訴求的手勢，並自製標語表達要求總理下台的訴求。（圖／美聯社／達志影像）
泰國近期爆發大規模反政府示威，抗議者今（ 25 ）日仍在首都曼谷集會遊行，要求國會修改憲法、總理帕拉育（ Prayut Chan-ocha ）下台、改革王室等。泰國警方今日也對 12 名學生運動領袖發出傳票，指控他們涉嫌「冒犯君主罪」（ Lèse majesté ，或稱不敬罪）。泰國擁有世界上最嚴格的不敬罪之一，若失為者被判刑，最高可能被處以 15 年的刑期。
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▲泰國反政府示威過程中，有不少年輕人抱著黃色小鴨的泳圈，以抵抗警方的水炮車攻勢，黃色小鴨也變成學運的吉祥物之一。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國反政府示威過程中，有不少年輕人抱著黃色小鴨的泳圈，以抵抗警方的水炮車攻勢，黃色小鴨也變成學運的吉祥物之一。（圖／美聯社／達志影像）
泰國媒體報導，綽號「企鵝」（ Penguin ）的學運領袖 Parit Chiwarak ，以及其他示威者要求改革君主制，泰國警方因此指控這些學運領袖觸犯刑法，有消息指其他 11 個主要的示威者也將被以同樣的罪名起訴。
企鵝 Parit Chiwarak 昨（ 24 ）日於社交帳號上傳一張傳票，該傳票上的日期為 11 月 23 日，並命令企鵝於 12 月 1 日前往科技犯罪處（ Technology Crime Suppression ）聽取相關指控，傳票上沒有寫清罪名。至今日，企鵝又收到了 2 張傳票，其中一項指控是「煽動違法行為」。

▲綽號「企鵝」的泰國學運領袖，在各人社群帳號上貼出警方發出的傳票。（圖／翻攝自
▲綽號「企鵝」的泰國學運領袖，在各人社群帳號上貼出警方發出的傳票。（圖／翻攝自 Twitter）
泰國皇家警察表示，多個地區的警員已經對 12 名抗議者發送傳票，理由是違反《刑法》第 112 條，也就是一般人稱的「冒犯君主罪」。總理帕拉育曾經於 11 月 18 日下令，動用所有法律遏制抗議擴大，當時泰國人權律師組織就擔憂政府可能援引嚴厲的「冒犯君主罪」懲戒這些學生運動領袖，「冒犯君主罪」自 2018 年起已經有 2 年沒有在法庭上使用，被定罪者可能面臨 3 至 15 年的刑期。

泰國抗議者宣布將於今日在曼谷市區的暹羅商業銀行（ Siam Commercial Bank ）集結抗議，而該營行的主要利益相關者正是泰王瓦吉拉隆功（ King Vajiralongkorn ）。
▲泰國警方出動路障、貨櫃阻擋示威者。（圖／翻攝自推特@prachatai_en）
▲泰國警方出動路障、貨櫃阻擋示威者。（圖／翻攝自推特@prachatai_en）
▲泰國示威者於當地時間下午
▲泰國示威者於當地時間下午 3 點左右開始聚集在曼谷市區。（圖／翻攝自推特@prachatai_en）
 
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