林智鴻提鳳山新願景 陳其邁允黃線2022年如期動工
林智鴻提鳳山新願景 陳其邁允黃線2022年如期動工
記者郭凱杰/高雄報導
calendar_today2020-11-25 20:27:25
高雄市議員林智鴻今(25)日於市政總質詢，特別針對攸關鳳山地區發展的高雄捷運黃線工程進度要求確實動工，市長陳其邁當場允諾，捷運黃線將於2022年底前如期動工。進而深化鳳山的文化影響力，帶動當地不同發展風貌。
林智鴻在市政總質詢除提出包括「北鳳未來城」、「衛武營國際文化特區」、「鳳山溪親水河岸」、「鳳翔水陸域運動休閒特區」、「特色公園」等鳳山各生活圈願景，期盼帶動鳳山整體發展，讓鳳山再度繁榮100年。同時林智鴻也針對鳳山區的發展指出，鳳山溪承載鳳山200年發展，未來捷運黃線興建也將是串連鳳山的重要交通建設，是鳳山未來發展的新命脈，他要求2022年如期動工，造福地方加速發展。陳其邁回應表示，2022年為計畫動工標準，但針對不同意見，包括交通部建議高架方案，將堅持地下化，並朝其他開發或計劃調整來進行，提高推動的可行性。
林智鴻也要求市府在「衛武營文化特區」規劃時與周邊地主協調整體開發進度市府應定期進行專案報告，應從整體營造的策略，以衛武營周邊「迷迷村」彩繪藝術聚落為例，用藝術走入五甲國宅，進行社區整體規劃營造，同時也應將鳳山區南京路（國泰-五甲段）基礎公共建設進行全面整頓，活化衛武營榕園區域內的閒置房舍空間，打造高雄市的「希望廣場」，推廣在地農業，以實際行動協助高雄型農、青農、小農。
林智鴻也提出北鳳未來城要求市府應結合周邊區域發展，推動「鳳翔水陸域運動休閒特區」，改造鳳翔公園提升環境，並進一步打造「全台首座立體式登山車訓練場」。