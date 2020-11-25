日職／柳田悠岐關鍵2分砲 軟銀橫掃巨人完成日本一4連霸
日職／柳田悠岐關鍵2分砲 軟銀橫掃巨人完成日本一4連霸
體育中心/綜合報導
calendar_today2020-11-25 21:00:26｜update2020-11-25 21:23:52
在日本職棒總冠軍賽已經取得3連聽牌的軟銀，今天試圖透過「橫掃」讀賣巨人來完成4連霸的偉業，而他們這場比賽靠著投手車輪戰的運用成功，以及主砲柳田悠岐的致勝2分砲，終場以4:1拿下勝利，拿下今年的日本大賽冠軍。
上一戰靠著洋投(Matt Moore)主投7局沒被敲安、無失分、7K的神勇表現，以及中村晃致勝的2分砲，終場以4:0拿下比賽勝利，日本一系列賽已經取得3勝0敗的絕對領先，今天贏球就能奪冠。本場比賽退無可退的巨人，首局就靠著若林晃弘以及坂本勇人的連續安打先馳得點，只可惜之後的打者無法延續攻勢，錯失了繼續追加分數的機會。而在1局下，軟銀也很迅速的還擊，中村晃敲出二壘安打後，柳田悠岐掃出右外野的2分砲逆轉比數，讓軟銀以2:1反超比數。
2局下，巨人先發畠世周又遭砲擊，牧原大成敲安上壘後，甲斐拓也一棒擊出左外野方向的2分打點全壘打，軟銀持續進帳分數為4:1。主場軍先發投手和田毅今天投完2局就退場，隨後球隊開始啟用牛棚，有效壓制住巨人打線的火力。
松本裕樹、嘉弥真新也、高橋礼3人先聯手吃下4局無失分，之後岩嵜翔和莫內羅上來後讓巨人6上6下，還賞出3次三振，而守護神森唯斗在第9局上來關門，雖然先保送了岡本和真，又被中島宏之敲安，但最終還是成功化解危機，幫助球隊奪冠。