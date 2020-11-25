九孔模仿費翔太爆笑！讓Ella對《歌劇魅影》印象深刻

百老匯經典音樂劇《歌劇魅影》，睽違6年登上台北小巨蛋，掀起全台魅影旋風，華麗場景、精美服飾、到多樣化的頭髮造型，都讓觀眾大為驚豔。不少藝人也前來觀賞並尋找靈感，今（25）晚《歌劇魅影》依舊星光熠熠，包括Ella陳嘉樺、Janet謝怡芬、范少勳、楊小黎、宏正等，都被這股魅影風潮吸引前來朝聖。

我是廣告 請繼續往下閱讀

剛結束個人演唱會的Ella表示：「雖然之前沒看過《歌劇魅影》，但老公在澳洲讀書的時候就已看過，所以超級推薦我一定要來觀賞，《艾拉秀》剛結束，終於

有點時間休息，今天就是抱著學習的心情，前來觀賞這部經典的音樂劇。」

▲Ella體力驚人，才開完演唱會就來看《歌劇魅影》。（圖／寬宏藝術）

不過她笑說，自己第一次知道《歌劇魅影》，是因為九孔，因為他模仿費翔唱《歌劇魅影》的經典歌曲，實在太爆笑印象深刻。Ella也透露，今天早上她才和Selina、Hebe一起爬山，晚上又來朝聖《歌劇魅影》，才開完演唱會的她，體力實在驚人，感覺一點都不累。

▲Janet（左）和大霈都是《歌劇魅影》的鐵粉。（圖／寬宏藝術）

Janet今晚和大霈一同出席，目前懷胎6個半月的她，笑說看《歌劇魅影》

更自詡是魅影頭號粉絲，表示小時候能把CD狂聽到壞掉，整劇曲目倒背如流！

大霈也說到，此生最愛的經典劇作就是《歌劇魅影》，距離上次在倫敦看，已經是將近10年前的事了，至今仍久久無法忘懷。