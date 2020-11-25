NOW辯風向／苗博雅、陳玉珍鬧內鬨！學生神辯立委也狂讚

由相聲大師宋少卿，和笑眼女神阿樂共同主持的類辯論談話節目《NOW辯風向》今（18）日晚間9點，於《NOWnews今日新聞》影音平台播出第12集，本集邀請重量級來賓國民黨修憲委員陳玉珍、支持下修18歲的公民權的社民黨台北市議員苗博雅以及時代力量台北黨部主委陳志明為正方論述支持的理由，由學生隊代替反方發聲討論「憲法下修18歲公民權」的議題，本集節目來賓大有來頭，更有直接參與修憲委員會的委員來現場說明，雙方整場激辯火力全開，一場關於憲政體系和人權的世代之爭千萬不容錯過！

我是廣告 請繼續往下閱讀

主持人宋少卿首先訪問了即將面對立委、議員等政治人物的學生隊，反方女戰神Eri也毫不諱言的表示其實壓力很大，尤其是得站在對立角度透過「辯論」的形式來探討這個議題，更讓學生隊一下子進入狀況，得砲火連開才能擋下正方的陳述。而節目開始前，苗博雅議員也鼓勵學生隊，更強調其實「我也是一票，對面也是一票，最重要的是大眾怎麼想」，開始了今日的辯論大戰。

▲本集 《NOW辯風向》邀請重量級來賓討論「憲法下修18歲公民權」議題，其中更尤身任修憲委員會的藍委戰神陳玉珍來守擂 。（圖／NOWnews）

首先主持人阿樂公佈了「是否支持憲法下修18歲公民權？」的民調結果，結果顯示針對這個議題，正反雙方各持50%的支持率，民眾意見相當兩極。社民黨台北市議員苗博雅一上場就提出，在台灣18歲的年輕人，在兵役法、刑法、行政罰法都得付出相對責任，但身為公民卻沒有被賦予相對應的「投票權」，權責不對應的現況相當不合理，「法律上如果連結婚這麼重大的事都能決定的話，為甚麼『投票』這件事就不能參與呢？」。

▲支持18歲公民權的苗博雅強調，未來的政策取向勢必得讓 18歲到20歲的青年擁有投票權，才能真正保障青年參政 。（圖／NOWnews）

此外，苗博雅也提到憲法保障的選舉、罷免、創制、複決、應考試、服公職等六項參政權中，唯獨「選舉、罷免」是18歲的年輕人無法擁有的，而台灣的高齡化、少子化也導致政策內討論到對年輕人有保障的居住正義、低薪、勞工權益、青年就業等問題，「為甚麼政壇的人長期不重視，原因很簡單，就是年輕人沒有票！」，因此她強調將選舉權、罷免權的年齡下放到18歲，是我國目前重要的憲政課題，想改善這些問題勢必要修憲通過讓18歲到20歲的青年也能參政。

在聽完苗博雅的陳述後，宋少卿也不禁笑稱今天感覺自己就像是謝震武律師一樣，反方則由女戰神Eri舉出多項民調，主張全台灣人民只有42%支持、三成五贊成下修，而且這些人還一定會走出門投票，強調修憲困難重重，耗費的行政成本極巨，更有擔心因為結果不如預期，造成宛如2018年同婚公投後，兩派立場相左的民眾更加無法對話的可能。

▲苗博雅也稱讚反方Eri辯論力道充足，身旁的陳玉珍也逗趣表示支持她選議員。（圖／NOWnews）

接著，機關槍關閎文也端出反方今日的主要打點「修憲應該要分議題的輕重緩急」，明確解釋同婚違憲傷害的是人民永久的自由生活權利，但修憲讓18歲到20歲的青年也能投票，這兩年的時間是否有如此重要，重要到要將民生議題、國防議題、居住正義等擺在後面，接著更提出18歲到20歲的投票數僅有36萬張票，就算這些票進了票匭，是否真的能夠改變現況的疑慮，猛轟下修18歲公民權只是錦上添花，強調「修法前要先顧填飽肚子」。

而最後時代力量台北黨部主委陳志明則強調目前憲法有很多需要改變的問題，討論下修18歲公民權與其他議題並無互斥性，不會發生衝突；接著提出國際上普遍認可的18歲公民權，「台灣年輕人真的沒資格嗎？」，用「今天修憲是必然，下修18歲公民權是連帶這些議題一起討論的」回擊反方的「修憲成本太高」論點，更強調下修18歲公民是落實了世代正義，這36萬張票不管是否達到效果，投票權是所有公民都該擁有的權利，「世代改變會讓政治人物討好高齡化」，下修投票限制才能真正達到保障效果。

▲陳志明和 關閎文的討論則針對「 下修18歲公民權 」的成本、重要性進行進一步探討 。（圖／NOWnews）

最後進入雙方回應網友線上提問階段，反方Sheryl認為「年輕人要表達意見不光靠投票」，指出現在民眾有更多機會替自己發聲，在考量行政成本和修憲的輕重緩急之下，下修18歲公民權不是首要議題。而身為修憲委員會其一的正方守擂大將陳玉珍則表示，憲法明白寫了20歲才有投票權，現在這個階段只能透過「修憲」而無法透過「大法官釋憲」來改變，就連一旁的苗博雅也忍不住開口笑虧「這個議題真的很複雜，希望修憲委員會去爭取一下」。

▲針對修憲或聲請大法官釋憲、公投等複雜議題，苗博雅和陳玉珍現場也苦惱的產生歧見。（圖／NOWnews）

陳玉珍最後也提到，事實上現在這個世代，同儕的影響有時比老師、家庭還要更能影響年輕人，經由這個修憲的機會象徵的意義是告訴這群18歲到20歲的年輕人，「當你都能決定自己個人未來，為甚麼我們不給你權力決定國家未來呢？」過程中也和正方的苗博雅、陳志明一同認同稱讚反方學生隊資料準備齊全，討論的力道充足，最後更是強調，給這些年輕人投票權，才會讓他們有機會了解自己國家未來是掌握在自己手中。而這席話最後也成為守住支持率的關鍵，節目最終以正方58％，反方42％的比數成功讓支持者的比例提升，也掀起更多網友對「憲法下修18歲公民權」的關注。

▲陳玉珍最後守擂時也補充朝野有共識修憲，這個議題耗費成本反而少。（圖／NOWnews）

《NOW辯風向》將於每週三晚間9點，在《NOWnews今日新聞》臉書、Youtube頻道直播，精彩內容、節目精華也請鎖定《NOW辯風向》官方Youtube，記得訂閱、開啟小鈴鐺，才不會錯過更多內容！（編輯：楊智傑）