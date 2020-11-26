明起變天！更強冷空氣連6日有雨　「氣溫暴跌時間」曝光

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明起變天！更強冷空氣連6日有雨　「氣溫暴跌時間」曝光

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-26 07:18:11｜update2020-11-26 07:18:15

天氣濕冷
▲明有另外一波東北季風將報到，北台灣轉為溼冷，氣溫更有機會下探至14、15度。(圖／NOWnews資料照片)
今（26）日清晨東半部及基隆北海岸局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，而大台北地區及恆春半島亦有零星降雨，其他地區晴到多雲，預測今仍是以偏東風的溫和天氣型態為主；不過，明有另外一波東北季風將報到，北台灣轉為溼冷，氣溫更有機會下探至14、15度。
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氣象專家吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》專欄表示，最新（25日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今日東北風減弱，西半部晴時多雲；北海岸、北部山區及東半部為多雲時晴、偶有局部零星降雨的天氣；各地白天舒適微熱，早晚偏涼。各區平地氣溫北部18至29度、中部19至32度、南部20至32度、東部18至30度。
▲明有另外一波東北季風將報到，北台灣轉為溼冷，氣溫更有機會下探至14、15度。(圖／NOWnews資料照片)
▲明有另外一波東北季風將報到，北台灣轉為溼冷，氣溫更有機會下探至14、15度。(圖／NOWnews資料照片)
不過，最新模式模擬顯示，明日至下周一（30日）東北季風南下、水氣比前一波多；迎風面桃園以北及東半部有局部雨，北海岸、北部山區及東半部雨勢較大；新竹以南仍為多雲時晴的天氣。東北季風的冷空氣比前一波強，北台灣感受較為溼冷；其他地區氣溫亦略降。周六（28日）晚起至下周一（30日）的清晨及夜間，平地測站最低氣溫有降至14、15度的機率。
預測指出，最新模式模擬顯示，需至下周二、三（1、2日），雖仍受東北季風影響，冷空氣略減弱，氣溫小幅回升，大台北及東半部有局部雨，桃園以南晴時多雲。（編輯：賴詠璿）
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