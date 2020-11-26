名家論壇》唐湘龍／美國隊長回來了！中國會被忘記嗎？

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這個世界，被好萊塢電影洗腦洗壞了。當這個世界遇到毁滅性的災難的時刻，大家就開始祈禱救世主來拯救。這個救世主，必須是白人，必須是美國人。這是規定。這個世界，一直都遵守這個規定。
自從這個世界有了美利堅合眾國，大家活得很幸福，很有安全感。生活跟電影一樣，只要有任何的危險，就開始呼叫「美國隊長」。「美國隊長」從來沒有讓這個世界失望。他會來。而且一定會成功。有時候，邪惡的力量太可怕，但沒關係，「美國隊長」還有很多朋友。都是英雄。而且，都是美國人。
我們不能沒有美國。不管你是歐洲人、中國人、日本人，如果你還是人，你都必須知道：你不能沒有美國。美國、美國、美國，我們把最美的名字當作翻譯給了這個國家。「美國隊長」是專有名詞。我們無法想像，也放棄想像「中國隊長」、「德國隊長」...。這樣也好，放棄思考這件事，其實讓我們都活得比較輕鬆。
只要「美國隊長」一直這麼強大，而且隨叫隨到。反正，隊長就必須是「高富帥」。而且，白。很白。你知道，電影裡的那個演員原來的髮色不對，不太像是白人的髮色，所以他戴假髮。隊長的形象是固定的。一絲不苟。
長時間，「美國隊長」不只拯救自己的人，也拯救這個世界。不只是「美國隊長」，包括隊長的朋友，都是英雄，而且，每一個、每一個，都是「全球主義」、「人道主義」。他們無差別拯救人類。禱告的力量強大，「美國隊長」真的是「聆聽禱告的主」。一直到川普出現。
大家才發現，那只是電影。電影散場，回到現實，「美國隊長」的名字不是史蒂芬·羅傑斯，而是唐納德・川普，很老，很自私，除了自己，誰都不救。
他有幾句經典台詞：一、你被開除了（ you are fired! ）二、你偷了我的錢（ you steal my money! ）三、沒有人比我更懂 xxx。
這幾句話其實完成川普的心理拼圖：他總是認為別人在佔他的便宜。他總是認為他吃了虧。所以，他為他自己的權利奮戰。其他的人，都是某種程度的壞蛋。美國隊長的敵人：九頭蛇。
自從川普當選總統，「美國隊長」放棄領導，自動退休，讓這個世界發現：漫畫跟現實差距很大。這是過去幾年，這個世界最痛苦的事。他聽不見人類的呼救。他的隊友一個一個離他而去，甚至，回頭和他扭打成一團。
大家都在嘆息：「美國隊長」生病了。病得不輕。但是，大家不了解，如果不是「美國」生病了，怎麼可能出現這麼病態、變態的美國隊長？
不過，一場空前激烈的選舉，選舉的結果，川普輸了。拜登贏了。拜登拿下了 8000 萬張的選票。306 張的選舉人票。「美國隊長」換人做做看。然後，從拜登第一波的內閣人事可以看出來：「美國隊長」回來了。
拜登確定布林肯將出任國務卿。拜登確定蘇利文將出任國家安全顧問。拜登確定前國務卿凱瑞將擔任總統氣候特使。布林肯、蘇利文都是標準的「拜登人馬」。他們都熟悉國際事務。他們都參與過多邊架構，他們都信仰全球主義。蘇利文甚至在歐巴馬時代直接參與了伊朗核協議。
再加上非洲裔的女性聯合國大使。拉丁裔女性國土安全部長。擔任過聯準理事主席的葉倫接下財政部長。這種組合，兼顧族群、性別，拜登自己講：美國要回來領導這個世界了。
和歐巴馬、川普不一樣，拜登熟悉外交、國際政治。他應該是 12 年以來，唯一一個熟悉國際事務的美國總統。他不會是另一個歐巴馬。他不會去半個川普。不管他的路線、手段如何，對美國的傳統盟邦來說：「隊長」回來了。
表面上，大家都在問：這個隊長，要如何面對中國？中國要如何面對這個隊長？這是一個全新的課題。因為，當「美國隊長」消失的這幾年，幸好有中國。中國再三宣示：支持自由貿易、支持全球主義。把溫室效應、全球防禦、多邊貿易，甚至，地緣政治衝突的問題，中國都扛在肩膀上。
這個世界，雖然還不習慣在遇到危險的時候呼叫「中國隊長」，但是，這個世界可能也已經無法想像如果沒有中國，怎麼辦？
坦白說，中國並不想把自己包裝成「中國隊長」。但是，這幾年，「美國隊長」失憶，失能，並不是中國的錯。美國隊長不在的時候，世界遭遇的危機，中國都是關鍵的施救者。至少，積極地伸出援手。
中國沒有適應的問題。「美國隊長」回來囉，很好。我猜，中國人的心裡，大概都是這樣想。但是，問題是：這個世界還會信任「美國隊長」嗎？這個世界會認為中國只是「美國隊長」不在家的時候的替代管家？
經過了這幾年，這個世界，以及「美國隊長」的隊員們，已經有了比較。知道什麼是好的領導。那麼，他們還會像過去一樣依賴、信仰美國隊長嗎？如果「美國隊長」表現不好，他們會不會開始懷念這段時間的中國？
要如何面對同時存在的美國和中國？這關於一個世界新秩序的誕生，這個世界的價值轉換，才正要開始測試。「美國隊長」回來了。但是，這個世界還回得去嗎？
●作者：唐湘龍／資深新聞工作者、政論節目資深評論員、電台節目主持人
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