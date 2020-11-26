關懷偏鄉耶誕送暖　「照亮心願牆」為孩童們圓夢

一年一度的聖誕節即將到來，各式各樣的慶祝活動也陸續登場，而企業則在耶誕送暖，邀請大家一起為孩童圓夢；義大皇家酒店今年與高雄南勝聖母堂慈善會攜手合作圓夢計畫，25日舉辦「照亮心願牆暨耶誕點燈儀式」，將一張張心願卡片展示在飯店大廳心願牆上，開放入住房客與社會大眾認領，邀請大家一同化身為象徵幸福喜悅的耶誕老人。

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社會局局長謝琍琍致詞時表示，看到小朋友們寫的心願卡，幾乎都是簡單又樸實的物資需求，心中甚是百感交集，很感謝義大皇家酒店與南勝聖母堂慈善會拋磚引玉，幫孩童圓夢，讓更多人投入關懷偏鄉的行列。

觀光局副局長葉欣雅則是肯定觀光業者能在今年因為疫情、嚴重影響住房率的情況下，還願意為社會盡一分力量，更讓高雄被更多人看見，預祝活動圓滿。



▲ 有位孩童寫上「我希望能有機會在義大皇家酒店吃牛排，因為聽說那裡的牛排很可口」，義大皇家酒店總經理婁中愷馬上允諾要幫這位孩童實現，成為此次活動的首位認領人。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.25） 活動主持人朗誦幾位孩童用稚嫩文字寫出的心願，有孩童渴望筆記本、鉛筆盒、書包、書桌或玩具，有孩童則是希望得到的保溫瓶或耳機能送給爸媽。其中，有位孩童寫上「我希望能有機會在義大皇家酒店吃牛排，因為聽說那裡的牛排很可口」，義大皇家酒店總經理婁中愷獲知後，馬上允諾要幫這位孩童實現，意外成為此次活動的首位認領人。

義大皇家酒店開幕至今10年，每年都舉辦公益耶誕活動，今年前進高雄偏鄉地區，蒐集50位小學童的耶誕心願，「照亮心願牆」活動，自即日起開放房客與社會大眾共襄盛舉，可以透過義大皇家酒店飯店大廳心願牆、飯店官方網站與臉書粉絲團進行認領。