萊豬進口前查不查廠「不敢表態」？陳時中皮球踢回行政院

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萊豬進口前查不查廠「不敢表態」？陳時中皮球踢回行政院

記者劉雅文/台北報導

calendar_today2020-11-26 09:47:45｜update2020-11-26 09:51:10

▲衛福部長陳時中，今（23）天針對新冠肺炎相關防疫作為到立法院備詢。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲衛福部長陳時中，今（26）天上午到立法院備詢。（圖／記者劉雅文拍攝）
政府日前無預警宣布要開放萊豬進口，引發各界反彈聲浪，現在又為了政府是否先到美國查廠後，才會開放萊豬進口而再次爆發爭議，衛福部長陳時中對於是否堅持查廠後才開放，也遲遲沒有表態，今（26）天上午他到立法院備詢時，又再次被問及查廠議題。
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現場媒體追問「沒有完成查廠會進口嗎？」，陳時中回應：「看行政院什麼時候有一致的想法，我們還是安全衛生第一」，顯示查廠與否，還是要看行政院是否下令。
另外針對過去有檢出萊劑的豬肉，在2015年到2017年間有將違法廠商公布，面對未來萊豬進口開放後，針對相關違法的萊豬廠商是否回溯調查，陳時中表示應該不會，他提到，萊豬進口是一個輸入，進到市場的有違規的廠商應該要公布，沒有進到國內、完成輸入到市場的，我們退運、銷毀。

至於昨日指揮中心例會上，陳時中因被問及「秋冬專案要海外國人檢附登機前3天的新冠病毒PCR檢驗陰性證明，是不是只讓有錢人返國」，罕見動怒回嗆：「我沒辦法跟你談」，隨後快步離去不願再受訪，對此他今天早上也鬆口回應，心情明顯平靜很多，他提到，政府盡量各種細節做到好，要做到完美也很困難，有任何意見我們會參考，有問題我們盡量想辦法解決。

另外針對國內購得1千萬劑國際疫苗，外界擔心是否重演當年H1N1疫苗的狀況，施打率不到三成，最終造成疫苗浪費、銷毀，對此陳時中也回應，各種可能性都有，不我們先把這量（新冠疫苗）準備齊全，寧可多買也不要不夠。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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