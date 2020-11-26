萊豬進口前查不查廠「不敢表態」？陳時中皮球踢回行政院

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另外針對過去有檢出萊劑的豬肉，在2015年到2017年間有將違法廠商公布，面對未來萊豬進口開放後，針對相關違法的萊豬廠商是否回溯調查，陳時中表示應該不會，他提到，萊豬進口是一個輸入，進到市場的有違規的廠商應該要公布，沒有進到國內、完成輸入到市場的，我們退運、銷毀。
至於昨日指揮中心例會上，陳時中因被問及「秋冬專案要海外國人檢附登機前3天的新冠病毒PCR檢驗陰性證明，是不是只讓有錢人返國」，罕見動怒回嗆：「我沒辦法跟你談」，隨後快步離去不願再受訪，對此他今天早上也鬆口回應，心情明顯平靜很多，他提到，政府盡量各種細節做到好，要做到完美也很困難，有任何意見我們會參考，有問題我們盡量想辦法解決。
另外針對國內購得1千萬劑國際疫苗，外界擔心是否重演當年H1N1疫苗的狀況，施打率不到三成，最終造成疫苗浪費、銷毀，對此陳時中也回應，各種可能性都有，不我們先把這量（新冠疫苗）準備齊全，寧可多買也不要不夠。
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