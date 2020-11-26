亞洲小姐台灣區冠軍出爐！23歲吳湘亭摘后冠夢想成為歌手

2020年亞洲小姐台灣賽區總決賽25日於漢來巨蛋宴會廳舉辦，冠軍由現年23歲的吳湘亭獲得，身高168公分，中正大學哲學系畢業，目前是一名影片創作者﹔總決賽評分有旗袍、泳裝、晚禮服以及機智問答等四大項目，吳湘亭以優雅、正面的形象獲得評審青睞，脫穎而出，有機會進入全球總決賽，全球總冠軍可獲得價值2500萬日元位於「日本沖繩」私人海灘別墅一套。

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▲ 冠軍吳湘亭以優雅、正面的形象脫穎而出。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.25）

× ▲ 冠軍吳湘亭以優雅、正面的形象脫穎而出。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.25）

▲ 冠軍吳湘亭以優雅、正面的形象脫穎而出。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.25）

× ▲ 冠軍吳湘亭以優雅、正面的形象脫穎而出。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.25）

▲ 《2020亞洲小姐競選》賽事，經過一連串的複賽評選後共有18名佳麗脫穎而出晉級總決賽。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.25）