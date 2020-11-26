亞洲小姐台灣區冠軍出爐！23歲吳湘亭摘后冠夢想成為歌手

2020年亞洲小姐台灣賽區總決賽25日於漢來巨蛋宴會廳舉辦，冠軍由現年23歲的吳湘亭獲得，身高168公分，中正大學哲學系畢業，目前是一名影片創作者﹔總決賽評分有旗袍、泳裝、晚禮服以及機智問答等四大項目，吳湘亭以優雅、正面的形象獲得評審青睞，脫穎而出，有機會進入全球總決賽，全球總冠軍可獲得價值2500萬日元位於「日本沖繩」私人海灘別墅一套。
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吳湘亭開心地表示，從小到大的夢想就是成為一個歌手，非常喜歡表演、也熱愛舞台，摘下后冠首先想拍一隻Vlog跟大家分享心路歷程，也讓許多懷著夢想的女孩們可以看見這個機會。往後亞洲小姐出席的活動無論是公益還是品牌代言，憑藉自己影片製作能力，可拍攝成影片讓更多人看見亞洲小姐的美好，未來希望可以進入演藝圈闖蕩，獲得更多的表演機會、也讓更多的人可以認識自己。
《2020亞洲小姐競選》賽事，本屆參加海選人數眾多，經篩選後總共有115人入圍參與複賽資格，競爭非常激烈，經過一連串的複賽評選後共有18名佳麗脫穎而出晉級總決賽。本屆入圍總決賽的佳麗們有學生、音樂老師、跆拳道教練、健身教練、潛水教練，最年輕的年僅16歲。
台灣賽區主席郭鎮豪在會中致詞表示，今年全球因受疫情的影響，儘管在生活上或心情上動盪不安，但亞洲小姐賽事的推動上並不因此停頓，藉由選美活動創造更美好的人事物，用美的事物振興觀光、溫暖人心，感謝各界企業襄贊，以及佳麗們的踴躍支持，攜手傳遞更多的愛與關懷，讓亞洲小姐選美活動能精彩呈現，將臺灣的美發光發熱，將美的正能量持續推向全世界！